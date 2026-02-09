Sorpresa total en Milano Cortina 2026 para decepción de Demon Prvec

El gran favorito y líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí sólo puede ser sexto en los Juegos de Milano Cortina 2026; el alemán Philipp Raimund, oro, al igual que Kokomo Murase en Big Air y que la neerlandesa Jutta Leerdam en los 1.000 metros de patinaje de velocidad

Tarde de sorpresas y emociones en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, donde el gran favorito se ha visto desbancado en los saltos de esquí, en la que los Países Bajos han confirmado su dominio en el patinaje de velocidad femenino y en la que Japón ha sumado un nuevo oro, con el salto final de Kokomo Murase, que le ha permitido ganar el Big Air de snowboard.

Domen Prevc, claro dominador del cuatro trampolines y de la Copa del Mundo este año, había dado malas sensaciones en la pista de Predazzo desde los entrenamientos, donde sólo pudo sumar una cuarta plaza como mejor resultado. Y su participación confirmó que no estaba a gusto en la pista.

En la primera ronda sólo pudo ser octavo y, pese a que mejoró en la segunda, sólo le dio para alcanzar una sexta plaza que le sabe a muy poco. No fue el único favorito que cayó, pues sólo el japonés Ren Nikaido, que agarró un bronce en el último salto, logró coronarse con un metal entre los grandes aspirantes a medalla.

El triunfo fue para el alemán Philipp Raimund, con un total 274,1 puntos, seguido del polaco Kacper Tomasiak (270,7) y de Ren Nikaido y el suizo Gregor Deschwanden, que se llevaron sendos bronces al acabar empatados a 266. Prevc sólo pudo hacer 261,8.

Se da el caso de que su hermana Nika Domen también era favorita en la prueba femenina y tuvo que ceder el oro ante la noruega Anna Stroem. Aunque al menos, ella se llevó la plata.

Kokomo Murase da a Japón un nuevo oro en Big Air de snowboard

Previamente, la japonesa Kokomo Murase había logrado el oro en la modalidad Big Air de snowboard tras imponerse gracias al último salto a la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, que saboreaba el título.

Campeona del mundo este pasado año, Murase demostró el dominio de Japón en esta modalidad y unió su medalla a las dos logradas por sus compatriotas en la prueba masculina. Sadowski-Synnott, por su parte, suma su tercera medalla olímpica y la segunda plata, aunque sigue sin ganar un oro.

La medalla de bronce fue para la surcoreana Yu Seungeun, la primera rider de su país que gana un metal en unos Juegos de Invierno en snowboard.

Emoción máxima en el patinaje de velocidad y oro para Jutta Leerdam

Donde más emoción se ha vivido en la tarde del lunes en los Juegos de Milano Cortina 2026 ha sido en la prueba final del kilómetro de patinaje de velocidad, donde se ha producido un doblete neerlandés, pero antes ya se había desatado la emoción.

La vigente campeona olímpica, Erin Jackson, había hecho un registro de 1:15.00 que le situaba primera a falta de tres parejas para el final.

No pudo aguantarlo. Tras ella golpeó la neerlandesa Femke Kok, que rebajó su registro... en dos segundos y batió el récord olímpico.

Parecía que se llevaría el oro, pero éste fue finalmente para su compatriota Jutta Leerdam, que volvió a rebajar ese récord y a hacerse con la medalla de oro.

Al final, el bronce tampoco fue para Jackson, que pasa de ser campeona a acabar en sexta posición. La japonesa Miho Takagi, que había corrido con Leerdam en la última carrera, superó a la Brittany Bowe para hacerse con la tercera posición.