Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 10 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell en esquí de fondo y Tomás Guarino en patinaje artístico debutan hoy en los juegos de Milano Cortina 2026, en un martes con hasta 8 finales

Los Juegos de Milano Cortina 2026 alcanzan su cuarta jornadaImago.

Con el buen sabor de boca que nos dejaron las actuaciones en Danza Rítmica de los patinadores españoles, que les valió la clasificación para la rutina de Danza Libre, finalizó la jornada 3 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, pero este martes 10 de febrero llegan más emociones.

Empezando por el esquí de fondo, en el que los tres representantes españoles (Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell) se estrenan muy pronto, a las 9:55, en la clasificación masculina del esprint. Si logran pasar de ronda, los cuartos de final serán a las 12:15, las semifinales a las 12:57 y la final a las 13:13 horas. Difícilmente llegarán hasta allí, pero no es descartable verlos más allá de la primera ronda, especialmente Pueyo, que viene de hacer un gran resultado recientemente.

No serán los únicos españoles en competición, pues el patinador Tomás Guarino, podrá exhibirse como 'minion' a partir de las 18:30, en el programa corto de la prueba individual masculina del patinaje artístico.

A diferencia del lunes, donde sólo se repartieron cinco oros, este martes la tensión sube con hasta ocho finales, entre ellas la de dobles mixto de curling, que enfrentará a Suecia y a Estados Unidos.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy martes 10 de febrero

08:00 horas - Luge: Entrenamiento oficial femenino

09:00 horas - Combinada nórdica: Entrenamiento

09:08 horas - Luge: Entrenamiento oficial masculino

09:15 horas - Esquí de fondo: Clasificación femenina esprint estilo libre

09:55 horas - Esquí de fondo: Clasificación masculina esprint estilo libre (Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell)

10:30 horas - Esquí Alpino: Descenso | Combinada femenina por equipos

10:30 horas - Patinaje de velocidad: 500m femenino | Series, pista corta

11:00 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial femenino

11:10 horas - Patinaje de velocidad: 1000m masculino | Series, pista corta

11:15 horas - Esquí Freestyle: Clasificación I masculina Moguls

11:45 horas - Esquí de fondo: Cuartos de final esprint femenino estilo libre

11:59 horas - Patinaje de velocidad: Cuartos de final relevo mixto por equipos | Pista corta

11:30 horas - Esquí Alpino: Entrenamiento oficial femenino combinada por equipos

12:10 horas - Hockey hielo: Japón-Suecia | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

12:15 horas - Esquí de fondo: Cuartos de final esprint masculino estilo libre

12:30 horas - Esquí Freestyle: Final masculina de Slopstyle

12:34 horas - Patinaje de velocidad: Semifinales relevo mixto por equipos | Pista corta

12:45 horas - Esquí de fondo: Semifinal esprint femenino estilo libre

12:57 horas - Esquí de fondo: Semifinal esprint masculino estilo libre

13:03 horas - Patinaje de velocidad: Final relevo mixto por equipos | Pista corta

13:13 horas - Esquí de fondo: Final esprint femenino estilo libre

13:25 horas - Esquí de fondo: Final esprint masculino estilo libre

13:30 horas - Biatlón: Final 20 km individual masculino

13:30 horas - Skeleton: Entrenamiento oficial masculino

14:00 horas - Esquí Alpino: Final eslalón | Combinada femenina por equipos

14:05 horas - Curling: Partido por el bronce | Dobles mixto

14:15 horas - Esquí Freestyle: Clasificación I femenina Moguls

16:40 horas - Hockey hielo: Italia-Alemania | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

17:00 horas - Luge: Tercera manga femenina

17:30 horas - Saltos de esquí: Ronda de prueba | Equipo mixto

18:05 horas - Curling: Partido por el oro | Dobles mixto

18:30 horas - Patinaje artístico: Programa corto individual masculino (Tomás Guarino)

18:34 horas - Luge: Cuarta manga femenina

18:45 horas - Saltos de esquí: Primera ronda | Equipo mixto

20:00 horas - Saltos de esquí: Final | Equipo mixto

20:10 horas - Hockey hielo: Canadá-Estados Unidos | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

21:10 horas - Hockey hielo: Finlandia-Suiza | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.