Pedro Acosta se queda con lo importante: “Si no hubiera habido sanción, estaríamos en las mismas"

Pedro Acosta ha ganado este sábado su primera carrera en MotoGP en la sprint de Tailandia, una victoria empañada por la forma en la que lo ha conseguido, tras una sanción a Marc Márquez, pero que no quita el gran trabajo efectuado

Tres años han tenido que pasar para ver a Pedro Acosta en lo más alto de una carrera del mundial de MotoGP, en este caso en la sprint de Tailandia, una victoria que sin embargo, ha quedado empañada por la forma en la que lo ha logrado, debido a una sanción a Marc Márquez por adelantarle echándolo fuera de la pista en la penúltima vuelta. El propio Acosta ha reconocido que no es la forma en la que esperaba estrenar su palmarés, sin embargo, eso no le aparta de lo importante, que es el gran trabajo que ha hecho a lo largo de toda la carrera.

Sobre el triunfo no esconde que le ha pillado un poco en tierra de nadie, porque no entendía lo que pasaba, al punto de que realmente hubiera preferido acabar segundo que ganar así, pero tampoco se le escapa que para llegar a beneficiarse de una situación como esta, hay que estar delante y pelear durante tanto tiempo con el campeón. Porque si algo tiene claro es que ha sido una buena lucha, en la que ambos han sido agresivos pero limpios, algo muy importante en una carrera como esta. Por eso mismo, más allá del resultado y el proceso, lo importante es lo que ha mostrado en pista: “Si no hubiera habido sanción, estaríamos en las mismas. Tendríamos que estar contentos porque hemos empezado la temporada bastante bien”.

Sobre el toque de la sanción, recalca la dificultad de parar la moto en el momento final de una curva, cuando está tratando de hacer una pasada, exactamente lo que le ha sucedido a Marc. Aunque el 37 es consciente de que en ese gesto hay un momento en el que es mejor soltar los frenos y dejarte ir que directamente dar por detrás. Lo que no empaña la gran lucha que han mantenido.

Ganar una carrera "de verdad"

Pese a que esta victoria cuenta y es muy importante, la realidad de Acosta es que quiere una "de verdad" y perfectamente puede llegar mañana domingo en Burinam, donde va a ser uno de los máximos candidatos, más aún tras lo visto en la prueba corta, pero a la vez va a depender mucho del resto, tanto de marc y las otras Ducatis, como especialmente de Marco Bezzecchi: "Ya veremos qué ritmo ponen las Ducati, qué ritmo pone Bezzecchi, porque hoy era de los más fuertes, pero ya hemos visto lo fácil que es cometer un error. Habrá que mantener los pies en el suelo, tranquilo e ir poquito a poco".