MotoGP 2026 GP de Tailandia | Posición en la parrilla para la primera carrera del año de Marc Márquez y Pedro Acosta

El mayor de los Márquez saldrá en la segunda posición, solo superado por Marco Bezzecchi, que ha hecho una exhibición de rapidez este fin de semana

Marc Márquez junto a Pedro Acosta y Raúl FernandezImago

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

Tras resolverse la pole y la primera carrera Sprint, toca poner el despertador para disfrutar de la primera carrera del año. El domingo a las 09:00 se viene lo bueno en Buriram. Aunque ojo, porque Marc Márquez y Acosta nos regalaron un duelo de altura el sábado y van lanzados a por la victoria, pero no podemos olvidarnos de Bezzecchi. El italiano va volando en este primer Gran Premio de la temporada y pese al susto del Sprint, tiene cuerda de sobra.

Empieza lo bueno

En un escenario donde los puntos grandes se juegan el domingo, salir en las primeras filas vuelve a ser determinante para las aspiraciones de la parrilla en MotoGP. Esa posición de ventaja le pertenece a Marco Bezzecchi, quien ratificó su dominio en Taliandia con una actuación inapelable durante la Q2. El italiano, que ha marcado el ritmo durante casi todas las sesiones, se aseguró la pole con un tiempo de 01:28.652.

Una competitividad que se huele en el ambiente, ya que Marc Márquez se quedó a tan solo 35 milésimas del registro de Bezz, lo que sitúa al de Cervera en la segunda plaza de salida. A pesar de la velocidad mostrada en la lucha por la pole, el crono de referencia sigue siendo el 01:28.526, récord que batió el italiano el viernes.

Aprilia Brilla mientras Ducati sufre

El time attack ha dejado un panorama inesperado en Buriram, con Aprilia como la gran triunfadora de estas jornadas. Raúl Fernandez confirmó su gran estado de forma llevando la Aprilia del Trackhouse hasta la tercera plaza, repitiendo el resultado que ya cosechó en el Sprint. Justo detrás, Jorge Martín también demostró el potencial de su moto asegurando el quinto puesto de salida, mientras que el top 10 lo cierra un sólido Ai Ogura desde la octava posición.

El contraste lo marca Ducati, que ha vivido una jornada gris lejos de su dominio habitual. Aunque Marc Márquez guarda las espaldas desde la segunda posición y Fabio Di Giannantonio partirá cuarto con la moto del VR46, la cruz de la moneda es para Pecco Bagnaia que no le termina de pillar el truco a su Desmosedici y partirá de la decimotercera plaza.

Así queda la parrilla para el GP de Tailandia 2026

  1. Marco Bezzecchi, 1:28.652
  2. Marc Márquez, +0.035
  3. Raúl Fernández, +0.224
  4. Fabio Di Giannantonio, +0.266
  5. Jorge Martín, +0.348
  6. Pedro Acosta, +0.409
  7. Álex Márquez, +0.425
  8. Ai Ogura, 0.559
  9. Franco Morbidelli, +0.669
  10. Joan Mir, +0.733
  11. Brad Binder, +0.750
  12. Johann Zarco, +0.880
  13. Francesco Bagnaia (Q1), 1:29.348
  14. Luca Marini, +0.098
  15. Diogo Moreira, +0.141
  16. Fabio Quartararo, +0.335
  17. Maverick Viñales, +0.426
  18. Jack Miller, +0.486
  19. Alex Rins, +0.719
  20. Enea Bastianini, +0.730
  21. Troprak Razgatlioglu, 0.817
  22. Michele Pirro, +2.013
