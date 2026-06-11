La despedida de Ibon Navarro y su recambio en el banquillo del Unicaja

El técnico vasco ha dejado la disciplina costasoleña tras más de cuatro años en los que ha sumado siete títulos, una línea de éxitos a la que el que el club espera dar continuidad acertando con un sustituto para el que hay tres favoritos mientras Pablo Laso se cae de la ecuación

Llega la hora de un nuevo comienzo en el Unicaja de Málaga. Tras más de cuatro cursos dirigidos por un Ibon Navarro que les ha hecho tocar la gloria con hasta siete títulos, ahora toca reinventarse, algo que harán en la Costa del Sol tras la despedida del preparador vasco y acotar el nombre del nuevo inquilino de su banquillo, carrera de la que se ha caído Pablo Laso casi antes de echar a andar, contando ya con tres aspirantes claros.

A sus 50 años el técnico nacido en Vitoria ha entendido que es el momento de empezar un nuevo camino y como tal comunicó al club su decisión antes de despedirse en una emotiva rueda de prensa en la que evita decir adiós para dejarlo en un hasta luego.

"Muchas veces os he dicho que hay saber irse un día antes de que te echen. No digo que fuera a pasar eso, pero las etapas tienen una duración. Mis ayudantes se han dado cuenta del desgaste, de que el trabajo seguía haciéndose bien, pero han visto ese desgaste y no ha sido fácil. Ser entrenador del Unicaja no es venir y entrenar a este equipo, que es facilísimo con el nivel humano y deportivo del vestuario, es algo más. Tenía un estado mental de falta de energía, de ilusión que estaba perdiendo", expresa.

La oferta de renovación a Ibon Navarro

El técnico vasco se marcha sintiendo el cariño de directiva y afición; tanto es así que confirma que desde hace tiempo contaba con una oferta de renovación que no ha aceptado al entender que lo mejor para el equipo es que entre gente nueva.

"Me ofrecieron tres años más de contrato, el que faltaba y dos más. Fue un gran orgullo para mí, pero ya en aquel momento les transmití que empezaba a tener dudas. Los resultados eran mejores que las sensaciones, los jugadores hacían un esfuerzo muy grande por tirar adelante y esquivar muchos obstáculos. Percibía cierto desgaste sobre el mensaje que podíamos mandar, son cuatro años", sentencia.

La baraja de posibles sustitutos en el banquillo

Cuestionado por el futuro del banquillo malagueño, el presidente de la entidad, Antonio Jesús López Nieto, aclara que por ahora no ha habido contacto con otros entrenadores, si bien existen algunos mejor posicionados para hacerse con el trabajo. "Lo que ha salido es pura literatura. Lo único seguro es que elegiremos al mejor entrenador posible", señala a Diario SUR con nombres como Moncho Fernández o Pablo Laso envueltos en rumores.

Lo cierto es que los dos mencionados tienen muy pocas opciones, puesto que tienen contrato para la campaña venidera. Moncho Fernández se ha pronunciado al asegurar que está feliz en el Bàsquet Girona, mientras que Pablo Laso parecía que iba a quedar libre, pero finalmente Anadolu Efes ha decidido seguir contando con él una vez que el elegido para sustituirle, Luca Banchi, no ha podido hacerse cargo del equipo.

En esa línea, y según señalan desde Diario SUR, los nombres de Jaka Lakovic, Veljko Mrsic y Álex Mumbrú aparecen ahora en primer plano, siendo los tres que tendría el Unicaja sobre la mesa a la espera de poder avanzar el alguna dirección. En principio la idea es hacerse con un preparador libre, ya que en caso contrario haría falta un mayor desembolso económico y la planificación podría verse frenada peligrosamente.