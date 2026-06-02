El Barça tropieza con Ibon Navarro, Unicaja guarda silencio y Pablo Laso apunta a sustituto

La entidad blaugrana vive días convulsos con la anunciada marcha de Xavi Pascual y el rendimiento pobre de un conjunto que está cerrando el curso 2025-26 como si de su propio calvario se tratase

Si por momentos parecía que la aparición de Xavi Pascual iba a suponer la resurrección de un Barça que parecía abocado al fracaso con Joan Peñarroya en el banquillo, finalmente tal parecer ha caído en saco roto frente a la cruda realidad: el de Gavà firmó sin estar convencido y tal desencuentro con la directiva no ha hecho sino ir a más hasta romper la relación. ¿Qué viene ahora? Pues cualquier cosa menos Ibon Navarro.

Si conforme se fue calentando el adiós de Pascual cogió forma el rumor del entonces entrenador de Unicaja de Málaga como sustituto, finalmente tal opción se ha caído con todo. Por un lado el propio Barcelona sacaba un comunicado negando el interés. Por otro, y siendo información de rabiosa actualidad, Diario SUR adelanta que el preparados vasco hará las maletas hacia Belgrado para hacerse cargo del Estrella Roja de la Euroliga.

Lo cierto es que en esta historia hay cosas que no cuadran o, al menos, agujeros a mitad de capítulo que llevan a entender que el Barcelona sí quizo a Ibon Navarro, pero que finalmente ha tropezado en tal pretensión; tanto es así que Mundo Deportivo no dudó a la hora de afirmar mediado el mes de mayo que los de la Ciudad Condal habían alcanzado un principio de acuerdo con el técnico.

Unicaja y Pablo Laso, en la mezcla

El cruce de actores está siendo curioso. Si bien es un secreto a voces que Ibon Navarro deja Unicaja, por ahora no ha habido comunicado oficial al respecto. Sorprende que sea así, ya que los de la Costa del Sol han terminado su temporada e incluso se habla de revolución en la plantilla.

¿Pueden estar esperando a tener el nombre del sustituto? No lo parece. El preparador de Vitoria parece estar muy cerca del Estrella Roja, pero no por ello parece que en Málaga vayan a precipitarse con el recambio. Por ahora manejan muchos nombres y desde Radio Marca incluso subrayan que Pablo Laso es una opción muy real en caso de que opte por dejar Anadolu Efes.

¿Y el banquillo del Barça?

Pues no está nada claro. Mientras se confirman fichajes de manera oficiosa –el último Mike James–, el nuevo jefe del vestuario es toda una incógnita. Una vez parece descartado Ibon Navarro, desde Sport ponen sobre la mesa de Vassilis Spanoulis. Tiene sentido, ya que la leyenda griega está sin equupo tras dejar el Mónaco, equipo al que llevó hasta la final de la Final Four de Euroliga 2024-25.