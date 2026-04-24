El Barça toca fondo en la Euroliga

Si el pasado año cayó en 'play off', en esta temporada, el Barça no tendrá la ocasión de jugarlo tras caer ante el Mónaco

El Barça se despide de la Euroliga antes de lo previsto. Si la pasada temporada fue en 'play off', en ésta no ha llegado ni a jugarlo. En el mismo escenario donde se despidió hace once meses lo ha hecho este año y ante un Mónaco que, pese a no contar con Niko Mirotic, ha pasado por encima (79-70) del conjunto de Xavi Pascual.

El técnico barcelonista avisó en la previa de que no debían dejar jugar al Mónaco, porque, en ese caso, se volvía muy peligroso. Sus jugadores no entendieron esto hasta el tercer cuarto y, cuando se enteraron, pese a la reacción, tuvieron un exceso de desgaste que les dejó sin opciones en el tramo final.

El primer cuarto fue clave. El Mónaco hizo lo que Xavi Pascual había anunciado. Strazel secó a Punter y James y Theis se encargaron de romper la defensa barcelonista.

Los 12 puntos con los que acabó (24-12) eran el reflejo de lo visto en pista. La entrada de Darío Brizuela fue clave para que, en el segundo cuarto, la sangría no aumentara. El Barça no bajó los números del rival, pero al menos pudo aguantar la pelea para irse 14 puntos abajo al descanso.

Viendo el acierto monegasco en ataque, hasta podría decirse que esa ventaja era buena y asumible para los blaugranas. Y que aún se podría recuperar.

La reacción del Barça, insuficiente

El Mónaco siguió a lo suyo en el inicio del tercer cuarto, cuando llegó a tener su máxima ventaja en el partido (+18), pero a partir de ahí el Barça apretó y no permitió ni una canasta en juego de su rival en los ocho últimos minutos del cuarto.

Con un parcial de 18-9, se metió en el partido y llegó esperanzado al último cuarto. Aunque también con el físico al límite después de tan gran esfuerzo.

Eso lo aprovechó Okobo, que vivió sus mejores minutos y que no permitió que la ventaja monegasca bajara de los cinco puntos. Y eso pese a que nadie podía parar a Toko Shengelia. Al final, con James y Theis de nuevo en su salsa, el Mónaco amplió su renta y afrontó el tramo final con una ventaja no muy grande, pero suficiente para cerrar el partido.

Ficha técnica del Mónaco 79-70 Barça

Mónaco (26+23+9+21): Mike James (13), Strazel (6), Blossomgame (11), Diallo (9) y Theis (16) -cinco inicial-, Okobo (14), Hayes (-), Begarin (3) y Tarpey (7).

Barça (14+21+18+17): Satoransky (-), Punter (5), Clyburn (16), Shengelia (14) y Vesely (12) -cinco inicial-, Willy Hernángomez (2), Cale (-), Norris (-), Brizuela (10), Parra (2), Fall (4), Juani Marcos (5).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Emin Mogulkoc (TUR), Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.