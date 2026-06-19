El Betis confirma la continuidad de Dani Fragoso en el filial tras rozar el milagro

El club verdiblanco ha hecho oficial la ampliación de contrato del catalán y que le encomienda el objetivo de recuperar la categoría perdida después de los meritorios números firmados desde que tomó el mando

El Betis ha anunciado este viernes la renovación de Dani Fragoso hasta 2028 y que continuará la próxima campaña en el banquillo del filial después de haber acariciado el milagro de la salvación.

Fragoso se hizo cargo del equipo cuando se encontraba hundido en la tabla tras la destitución de Javi Medina y consiguió llegar hasta la última jornada con opciones reales de salvación, la que al final se escapó entre los dedos.

Por ello, el descenso a Segunda RFEF no ha evitado que el club considere al de Mataró como el técnico idóneo para recuperar la categoría lo antes posible y lo ha dejado al frente del filial para la campaña 26/27.

El comunicado oficial para anunciar la renovación

"El Real Betis Balompié y Dani Fragoso han alcanzado un acuerdo para extender la vinculación contractual hasta 2028. De esta forma, el entrenador catalán dirigirá el próximo curso al filial verdiblanco en Segunda Federación", explica en su comunicado el club heliopolitano, que hace hincapié en el trabajo realizado por el entrenador de 44 años desde que se puso a los mandos.

"Pese al descenso de categoría, el Betis Deportivo realizó una gran segunda vuelta en Primera Federación tras la promoción del técnico nacido en Mataró, quien consiguió revertir la dinámica hasta llegar a la última jornada con opciones de alcanzar la permanencia", resalta el club, que profundiza en la aportación de Dani Fragoso en el tiempo que dirigió al filial procedente del División de Honor.

Sus números con el filial y su trayectoria como bético

"El filial bético sumó 34 puntos a las órdenes de Dani Fragoso, situándose como el quinto mejor equipo de la liga en la segunda vuelta de la competición", señalan en La Palmera.

Además, el club repasa la trayectoria en el Betis del míster, que "se enroló en las filas verdiblancas en la temporada 2020/2021": "El técnico bético dirigió al Benjamín C y al Alevín B, con el que fue campeón de liga, antes de dar el salto a Fútbol 11, donde logró el campeonato liguero con el Cadete B y el Cadete A.

Su salto al Juvenil División de Honor también fue exitoso, cosechando dos clasificaciones consecutivas a la UEFA Youth League, dos títulos ligueros y la primera Copa de Campeones en la historia del club".

Ahora, con la plantilla remodelada sobre base de la magnífica hornada procedente del Juvenil, Fragoso se pone como objetivo el ascenso inmediato por la importancia de que el Betis Deportivo milite en la Categoría de Bronce del fútbol español.

Fragoso, ilusionado con el proyecto para ascender

Tras el anuncio oficial, Dani Fragoso atendió a los medios oficiales y se mostró muy agradecido. "Quiero dar las gracias al club, porque sigue confiando en mí. Entré en Fútbol 7, en el Benjamín y poco a poco fui subiendo, y la verdad es estoy encantado, estoy donde quiero estar, que para mí eso es lo más importante", señaló Fragoso, que ya mira a la próxima temporada.#[media;blockquote;[proveedor:0;text:%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%22Ya%20estamos%20mirando%20a%20la%20temporada%20que%20viene%2C%20s%C3%BAper%20ilusionados.%26nbsp%3BTenemos%20los%20pies%20en%20el%20suelo%2C%20sabemos%20que%20va%20a%20ser%20complicado%2C%20pero%2C%20bueno%2C%20el%20reto%20es%20bonito%2C%20apasionante%20y%2C%20sobre%20todo%2C%20ilusionante%22%3C%2Fp%3E]]

"Hicimos números de playoff, la segunda vuelta fue espectacular y, viéndola así, estuvimos muy contentos del trabajo que se hizo, los chicos hicieron todo lo posible para intentarlo, lo tuvimos en la mano, lamentablemente no se pudo conseguir. Ya estamos mirando a la temporada que viene, súper ilusionados y, sobre todo, por lo que nos viene, que es un reto muy bonito. Tenemos los pies en el suelo, sabemos que va a ser complicado, pero, bueno, el reto es bonito, apasionante y, sobre todo, ilusionante", afirmó..