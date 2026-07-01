El mercado sacude al Rayo: avanzan las salidas de Chavarría y Mendy mientras se negocia por Juan Cruz

El conjunto franjirrojo negocia con el CD Leganés por Juan Cruz, mientras el Chelsea FC llega a un acuerdo con Pep Chavarría y Nobel Mendy despierta el interés de Celtic, Eintracht y Stuttgart

El mercado del Rayo Vallecano empieza a moverse en varias direcciones. El club franjirrojo trabaja en el posible fichaje de Juan Cruz, extremo del Leganés, mientras observa con atención el interés europeo por dos piezas de su plantilla: Pep Chavarría y Nobel Mendy.

La dirección deportiva inicia un nuevo proyecto tras la salida de Íñigo Pérez, con el recuerdo de una final de Conference League como referente, y la necesidad de mantener un bloque para volver a mirar a Europa. Inicia el verano en Vallecas, y lo hace con tres nombres sobre la mesa: dos salidas y una incorporación.

El Rayo Vallecano encarrila el fichaje de Juan Cruz

Juan Cruz vuelve a aparecer con fuerza en la agenda del Rayo Vallecano. El extremo argentino, de 26 años, mantiene contrato con el Leganés hasta 2029, pero su salida este verano empieza a tomar forma después de los últimos movimientos entre clubes.

Según las informació publicada por Matteo Moretto, el conjunto franjirrojo ya ha dado pasos importantes para hacerse con sus servicios. El Leganés estaría dispuesto a facilitar la operación y las conversaciones entre ambas entidades se encuentran abiertas, un escenario mucho más favorable que en mercados anteriores.

El interés no es nuevo. Juan Cruz ya estuvo en el radar rayista en otras ventanas, pero la operación nunca terminó de concretarse. Ahora, con el Rayo necesitado de más desequilibrio en banda y con el jugador como opción real, el fichaje empieza a ganar velocidad.

Juan Cruz responde a una necesidad ofensiva en Vallecas

El posible fichaje de Juan Cruz responde a una necesidad deportiva clara. El Rayo quiere mejorar las prestaciones de su ataque tras finalizar la cesión de Ilias Akhomach, sumando profundidad por fuera con un futbolista capaz de moverse en ambas bandas, con velocidad, uno contra uno y llegada al área.

Además, el Rayo se habría adelantado al Elche, que también valoraba su incorporación. Esa circunstancia refuerza la sensación de que en Vallecas han decidido acelerar por un viejo objetivo antes de que el mercado se encarezca o aparezcan más competidores.

Pep Chavarría queda en el radar del Chelsea y del Bayer Leverkusen

El capítulo de posibles salidas tiene a Pep Chavarría como uno de los nombres principales. El lateral izquierdo ha completado una temporada de gran nivel y su rendimiento no ha pasado desapercibido fuera de España. Chelsea y Bayer Leverkusen siguen de cerca su situación.

En el caso del Chelsea, el interés ha ganado fuerza por la necesidad de reforzar el lateral izquierdo. Según Fabrizio Romano, el equipo de Xabi Alonso ya habría llegado a un acuerdo personal con Chavarría, cuyo deseo es ponerse a las órdenes del técnico tolosarra. Ahora queda la negociación con el Rayo Vallecano.

Mientras tanto, el Bayer Leverkusen también permanece atento, puesto que el conjunto de Vallecas mantiene una postura firme: Chavarría renovó hasta 2030 y su cláusula asciende a 50 millones de euros, por lo que no facilitará una salida a bajo coste.

Nobel Mendy despierta el interés de Celtic, Eintracht y Stuttgart

El otro frente abierto apunta a Nobel Mendy. El central senegalés, de 21 años, fue adquirido definitivamente por el Rayo Vallecano tras su cesión desde el Real Betis y queda vinculado al club franjirrojo hasta 2030.

Su perfil ha despertado interés en Europa. Como también apunta Moretto, Celtic de Glasgow, Eintracht Frankfurt y Stuttgart estudian su situación, atraídos por un zaguero joven, físico y con margen de crecimiento. No es casualidad: los centrales potentes en el duelo, con buena salida y todavía en edad de desarrollo, son activos muy cotizados.

Para el Rayo, Mendy representa una apuesta de futuro. Acaba de incorporarlo en propiedad y una salida inmediata solo tendría sentido si la oferta permite obtener una plusvalía importante. De lo contrario, lo lógico sería integrarlo en el proyecto y aprovechar su crecimiento competitivo.

El mercado obliga al Rayo a reforzarse sin debilitarse

El verano del Rayo Vallecano se mueve entre dos prioridades. Por un lado, reforzar la plantilla con jugadores como Juan Cruz, que puedan aumentar el nivel ofensivo y dar más alternativas en una temporada donde no bajar el nivel. Por otro, proteger a futbolistas que se han revalorizado en Vallecas.

Chavarría y Mendy simbolizan dos tipos de riesgo distintos. El primero es una pieza contrastada cuya marcha tendría impacto inmediato en el once. El segundo es un activo joven que puede multiplicar su valor si el club tiene paciencia. En ambos casos, el Rayo deberá medir muy bien el precio deportivo y económico de cualquier salida.