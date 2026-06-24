El proyecto de 60 millones de euros que Ayuso ofrece al Rayo para el nuevo Estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid presenta al club franjirrojo una propuesta para ampliar el estadio hasta 18.500 espectadores y levantar un edificio multiusos junto al recinto

El futuro del Estadio de Vallecas empieza a tomar forma. La Comunidad de Madrid ya le ha presentado al Rayo Vallecano un proyecto de reforma profunda con una inversión estimada de unos 60 millones de euros.

La propuesta busca un objetivo claro: que el Rayo se quede en Vallecas. El plan contempla una cuarta grada, más aforo, mejoras interiores y un edificio anexo con usos deportivos, sociales y comerciales.

El Rayo recibe el proyecto para reformar Vallecas

La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, ha dado un paso importante para desbloquear uno de los debates más sensibles del rayismo. Después de meses de conversaciones, el Ejecutivo regional ha trasladado al Rayo Vallecano una propuesta concreta para remodelar su campo.

El proyecto, adelantado por Gran Madrid, llega con una idea de fondo: evitar que el club abandone la avenida de la Albufera y cerrar las especulaciones sobre una posible mudanza a otro punto de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ya había marcado la línea en enero cuando habló del futuro del recinto. “Tendrá una reforma de primera, como se merece el club y sus aficionados”, aseguró entonces la presidenta regional.

Vallecas pasaría de 14.500 a 18.500 espectadores

La actuación principal pasa por aumentar el aforo del estadio. El plan presentado al Rayo contempla pasar de los actuales 14.500 asientos a unos 18.500, una subida relevante para un club que lleva años limitado por la capacidad de su campo.

La clave estaría en levantar una cuarta grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, el único lado del estadio que hoy no cuenta con graderío. Esa intervención permitiría cerrar visualmente el recinto y mejorar la experiencia del día de partido.

El diseño busca también recuperar cierta simetría entre los dos fondos. Los arquitectos Julián Zapata y Pablo Moreno plantean unas gradas voladas que obligarían a reconfigurar el estadio sin modificar la huella del edificio.

El césped de Vallecas se desplazaría y el campo ganaría una nueva imagen

Una de las soluciones técnicas más llamativas sería mover ligeramente el terreno de juego hacia la calle Payaso Fofó. Ese desplazamiento permitiría ganar espacio en los fondos sin alterar la posición de las gradas principales.

El nuevo estadio mantendría parte de la esencia histórica de Vallecas, pero con una imagen más moderna. El proyecto incluye un friso tecnológico, una cinta de pantallas que funcionaría como anillo digital para unir las gradas y potenciar los espectáculos de luces.

También se plantea una doble piel ligera en el exterior, con una estructura translúcida y permeable. El objetivo es ampliar y renovar el recinto sin ocultar la fachada histórica, protegida parcialmente por el Plan General de Ordenación Urbana.

Una torre multiusos cambiaría el entorno de Vallecas

La gran novedad del plan no está solo dentro del campo. La Comunidad propone aprovechar la parcela anexa de la calle Arroyo del Olivar, también de titularidad regional, para levantar un edificio multifuncional conectado directamente con el estadio.

Ese complejo podría incluir aparcamiento subterráneo, espacios para actividades deportivas y sociales, oficinas, zonas de servicio y posibles áreas de explotación comercial. Incluso se contempla que pueda servir como nueva sede para el club. La torre abriría la puerta a usos vinculados al día de partido, a eventos y a zonas premium.

La obra duraría 24 meses y costaría 60 millones

La reforma del estadio tendría un plazo estimado de 24 meses, aunque el edificio anexo quedaría fuera de esos primeros cálculos temporales. La inversión prevista por la Comunidad se sitúa en torno a los 60 millones de euros.

La cifra supone un salto enorme respecto a las actuaciones recientes en Vallecas. En los últimos años, el Gobierno regional ha invertido alrededor de 2,5 millones en mejoras del recinto, principalmente para atender necesidades urgentes y permitir su uso en competición europea.

Presa sigue mirando a un estadio propio para el Rayo

El proyecto de la Comunidad llega también como respuesta a la postura de Raúl Martín Presa. El presidente del Rayo ha defendido públicamente la opción de comprar un terreno y construir un estadio propiedad del club.

Presa ha llegado a situar el modelo que necesita el Rayo para el Estadio de Vallecas a la altura de reformas como Balaídos, Anoeta o el Sánchez Pizjuán, con un aforo cercano a los 30.000 espectadores y posibilidad de crecer en el futuro.

Vallecas entra en una decisión clave para el futuro del Rayo

La propuesta pone al Rayo ante una decisión de enorme peso. Quedarse en Vallecas supone conservar identidad, barrio y una relación emocional muy difícil de replicar en otro punto de Madrid.

Pero también obliga a aceptar un techo de crecimiento inferior al que plantea Presa. Los 18.500 espectadores mejorarían la situación actual, aunque quedarían lejos de los 30.000 que el club ha defendido como referencia ideal.

La reforma de Vallecas ya no es solo una cuestión de cemento. Es una decisión estratégica sobre el modelo de club: permanecer en su territorio histórico con un estadio modernizado o seguir explorando una mudanza para buscar más aforo, más ingresos y más control patrimonial.