La primera decisión caliente será con Ilias Akhomach: Espanyol y Celta le dan sitio

El Villarreal encara un verano de serias decisiones con los cedidos que vuelven, aunque tiene claro que no contempla una nueva cesión del hispano-marroquí; Iñigo Martínez es su gran valedor en este nuevo curso y el club asegura que, si quiere marcharse, tendrá que ser traspasado por una cantidad cercana a los diez millones de euros

El Villarreal CF podría finiquitar en breve una de las carpetas pendientes y calientes que tiene con los cedidos que regresan a La Cerámica. El mercado solo acaba de empezar pero la plantilla podría aligerarse en breve con la salida de Ilias Akhomach. Según informa el diario Mundo Deportivo, el RCD Espanyol ha puesto sus ojos en el jugador hispano-marroquí, uno de los futbolistas que regresan tras finalizar su cesión en el Rayo Vallecano y cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

La entidad perica busca reforzar sus bandas y el extremo encaja a la perfección en el perfil que pretende incorporar la dirección deportiva encabezada por Monchi.

Un extremo para cambiar la cara del ataque

En Cornellà tienen claro que el equipo necesita más desequilibrio. La pasada temporada dejó en evidencia la falta de alternativas en las bandas y el cuerpo técnico acabó recurriendo a soluciones de emergencia en varios partidos. Por ello, el Espanyol se ha marcado como prioridad la llegada de dos extremos de nivel.

Mientras se ultiman los detalles de la operación por Alex Calatrava, el club catalán ya trabaja en otras opciones como las de Bryan Zaragoza e Ilias Akhomach. No es la primera vez que el jugador del Villarreal está en sus planes. El extremo de 22 años ya estuvo en la agenda perica el pasado mes de enero, aunque finalmente acabó recalando en el Rayo Vallecano. Su juventud, capacidad de desborde y margen de crecimiento son argumentos que seducen a la entidad blanquiazul.

El Villarreal tiene la última palabra

La operación no está ni mucho menos clara. El Villarreal no considera a Ilias un descarte y su situación dependerá en gran medida de la planificación deportiva de las próximas semanas.

El internacional Sub-23 con Marruecos regresará a la disciplina amarilla después de disputar 16 encuentros con el Rayo, donde dejó destellos de la calidad que le convirtió en una de las grandes promesas salidas de la cantera del FC Barcelona. Además, formó parte del conjunto madrileño que alcanzó la final de la Conference League, un escaparate importante para recuperar sensaciones tras la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de 2024.

Desde la entidad castellonense entienden que el futbolista vuelve a estar en una fase de crecimiento y han tasado su salida en una cantidad cercana a los diez millones de euros, cifra elevada para las posibilidades económicas del Espanyol.

La llegada de Iñigo Pérez cambia todo

Un factor que puede ser determinante a la hora de dilucidar el futuro de Ilias es la llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Villarreal. El técnico navarro conoce perfectamente a Ilias después de haberlo dirigido durante su etapa en el Rayo Vallecano y sabe de primera mano el potencial que atesora el futbolista. Esa circunstancia abre una puerta a su continuidad en La Cerámica.

De hecho, en el club amarillo no se descarta que el extremo pueda tener un papel importante la próxima temporada, especialmente en un curso en el que el equipo volverá a disputar competición europea y necesitará una plantilla más amplia. Por el momento, la posibilidad de una nueva cesión parece lejana. El Villarreal prefiere una venta si finalmente decide abrirle la puerta de salida, algo que complica considerablemente las aspiraciones del Espanyol. Su contrato con la entidad grogueta se alarga todavía hasta junio de 2028.

Un verano de decisiones

Ilias Akhomach aparece así como uno de los nombres propios del verano en clave amarilla. Es uno de los cedidos que regresan con más cartel y también uno de los futbolistas cuyo futuro genera más incógnitas.

El Celta de Vigo también se ha interesado por su situación, consciente de que necesita un futbolista desequilibrante por banda. A día de hoy, es uno de los candidatos con más opciones de convencer al técnico durante el verano.

El Espanyol ya ha movido ficha y seguirá atento a cualquier movimiento. Sabe que la operación es complicada, pero también que el mercado puede ofrecer oportunidades inesperadas en las últimas semanas.

Mientras tanto, el Villarreal deberá decidir si apuesta definitivamente por uno de los talentos más prometedores de su plantilla o si aprovecha el interés de varios clubes de LaLiga para hacer caja. El futuro de Ilias, de momento, sigue completamente abierto.