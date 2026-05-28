Cobeño y el futuro del banquillo del Rayo Vallecano: "El club tiene que continuar esté o no esté Íñigo Pérez"

El director deportivo de la entidad rayista se ha referido al entrenador navarro, que fue el más aclamado a la llegada de la expedición tras caer en la final de la Conference League

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, se ha referido al futuro de Iñigo Pérez, entrenador rayista a la llegada del equipo de Alemania donde los madrileños cayeron derrotados en la final de la Conference League ante el Crystal Palace. "En breves tendremos noticias. El club tiene que continuar esté o no esté Íñigo. El bloque va a estar. Pronto sabremos cosas y tendremos que trabajar", ha manifestado.

Distintas informaciones apuntan a que Iñigo Pérez dejará el Rayo Vallecano, aunque no hay pronunciamiento definitivo. Así, Cobeño era cuestionado sobre quién podría ser el nuevo inquilino del banquillo rayista si finalmente el navarro se acaba marchando. "Todavía no. Hasta que no sepamos muy bien lo que va a pasar no vamos a decir nada", ha respondido.

Cobeño, además, ha hablado de la temporada del Rayo Vallecano que disputó la final de la Conference League, todo un hito en la historia del club. "Hay que darle normalidad. Hay que estar contentos y orgullosos. Ahora tenemos que intentar empezar con buen pie el año que viene, como últimamente estamos haciendo y ya está", ha asegurado.

Iñigo Pérez, aclamado a su llegada de Madrid

En la llegada de la expedición del Rayo Vallecano al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas el más aclamado fue precisamente Iñigo Pérez. "Simplemente es gratitud. Creo que es inmerecido el cariño, es exagerado. Sólo se puede agradecer cuando pase esto", ha expresado el entrenador que no se ha querido manifestar acerca de su futuro.

De lo que sí ha hablado Iñigo Pérez es de la final que el Rayo Vallecano perdió frente al Crystal Palace y el sentimiento que le había dejado: "El sentimiento que tenemos es de rabia por no haber podido brindar una celebración de dos, tres días o una semana en Vallecas. Pero bueno, todo se irá mitigando y podremos vislumbrar los dos años y medio que venimos haciendo y los cinco que componen desde ascenso en Girona y darle la profundidad que merece".

Habrá que esperar para saber quién será el entrenador del Rayo Vallecano el próximo curso, aunque la campaña recién terminada ha sido exitosa con Iñigo Pérez en el banquillo. El equipo terminó en LALIGA en octava posición a un punto del Getafe, que fue séptimo y el equipo clasificado para la próxima edición de la Conference League. Precisamente en esa competición ha hecho historia al plantarse en la final que los vallecanos perdían contra el Crystal Palace por 1-0 con el solitario gol del francés Mateta.