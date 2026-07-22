El Mallorca mueve ficha tras la salida de Samu Costa y presenta a su quinto fichaje

El club balear presenta a Alex Sala como el quinto refuerzo para Luis García, que llega a Son Moix para cubrir la gran baja de Samu Costa, que tiene su nuevo contrato encarrilado

El RCD Mallorca sigue moviéndose en el mercado de fichajes para tratar de reconstruir un equipo que la próxima temporada competirá en la Segunda división española. De hecho, ahora lo hace con mucha necesidad después de perder a otra de sus grandes piezas, como es Samu Costa, cuya salida hacia el Al Nassr es inminente. La parte positiva para el club balear es que va a dejar un gran pellizco económico y con este dinero ya realizan más inversiones, siendo la última de ellos el fichaje de Alex Sala.

El equipo bermellón ha oficializado la incorporación de Alex Sala, quién se convierte en el quinto refuerzo para la próxima campaña. Llega a Son Moix como cedido del US Lecce hasta final de temporada, y lo hará para convertirse en una referencia en el centro del campo. El jugador catalán ya ha pronunciado sus primeras palabras como mallorquinista y demuestra su gran ambición.

El Mallorca presenta a Alex Sala como el quinto refuerzo para Luis García

Alex Sala regresa a la Liga Hypermotion tras su destacado paso por el Córdoba, que le abrió las puertas internacionales. Sin embargo, el pasado curso no fue una pieza importante en el Lecce, por lo que no pudo destacar en la Serie A. Por ello, el equipo italiano decide cederlo y que así dispute más partidos. Además, el Mallorca tiene una cláusula con opción de compra por si quieren seguir contando con el centrocampista una vez finalice el curso en junio de 2027.

"Para mí es un reto venir a un club de Primera y el principal objetivo es devolverlo a esa categoría" ha explicado en sus primeras declaraciones vistiendo la bermellona. "Creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos" reconoce el centrocampista en unos vídeos de presentación compartidos por su nuevo club.

El traspaso de Samu Costa deja 22 millones en el Mallorca

Todavía se esperan más movimientos en la plantilla del Mallorca hasta el final del mercado de fichajes. No sólo porque necesiten dar una vuelta al equipo para adaptarlo a la Segunda división y luchar por regresar a la máxima categoría, también porque ahora cuentan con gran liquidez. La marcha de Samu Costa se va a notar mucho en el equipo, quién está a un paso de firmar su nuevo contrato con el Al Nassr, pero por lo menos les va a dejar un gran beneficio económico.

El traspaso del pivote portugués dejará en el club balear 22 millones de euros, que podrán aprovechar para seguir reforzando algunas posiciones. Por lo pronto, ya han incorporado al equipo a jugadores como Abou Soumahoro, Adrián Fuentes, Arnau Puigmal y Zito Luvumbo, además del recién llegado Sala.