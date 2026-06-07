Las Palmas - Málaga: horario, dónde ver en tv y alineaciones probables en la ida de semifinales del playoff de ascenso a LaLiga

Las eliminatorias del ascenso a Primera división traen un duelo en el Estadio de Gran Canaria entre canarios y boquerones, después de una reñida temporada regular en LaLiga Hypermotion

La primera ronda de eliminatorias en el ‘playoff’ de ascenso a LaLiga, además del Castellón – Almería, trae consigo un Las Palmas - Málaga en el Estadio de Gran Canaria, después de lograr la quinta y cuarta plaza respectivamente en LaLiga Hypermotion.

Luís García y Funes tienen por delante el primero de los cuatro partidos necesarios para ascender a Primera división, donde el técnico boquerón se llevó los dos duelos disputados durante la temporada de Segunda división, con un 0-1 en el archipiélago y un 2-0 en La Rosaleda.

Las Palmas - Málaga: fecha y horario del partido de ida en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga

El encuentro protagonizado entre UD Las Palmas y Málaga CF en la ida de semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga está programado para el domingo 7 de junio a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria, feudo canario con capacidad para más de 32.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de ida en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga entre Las Palmas y Málaga?

Las Palmas - Málaga de la ida de semifinales en el ‘playoff’ de ascenso a LaLiga es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar +.

¿Cómo seguir online el Las Palmas - Málaga, encuentro de ida en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir Las Palmas - Málaga de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Gran Canaria. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Las Palmas - Málaga de ida en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga

Sin bajas reseñables para la eliminatoria, Luis García y Funes podrán alinear a su once de gala para las semifinales, a priori, más igualadas, puesto que se enfrentan cuarto y quinto clasificado en LaLiga Hypermotion.

Como jugadores a seguir durante en el encuentro, tenemos a Kirian y Fuster desde el lado canario, mientras que en el conjunto andaluz, Chupe y Larrubia son los hombres más en forma.

Con dos sistemas muy parejos, establecidos sobre un 4-2-3-1, que en defensa se convierte en un 4-5-1, veremos cuales son las ideas de los entrenadores para desatascar un partido que puede ser más tosco de lo esperado.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Alex Suárez, Mika Mármol, Clemente; Miyashiro, Kirian, Manu Fuster, Amatucci, Estanis; Jesé Rodríguez.

Málaga CF: Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Joaquín Muñoz; Chupe.