Hansi Flick aprieta el puño en El Sadar: "Hemos gestionado muchas lesiones, pero este equipo tiene potencial"

El técnico del Barcelona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el importante triunfo ante Osasuna, que deja LaLiga prácticamente sentenciada

El Barcelona salió victorioso del encuentro ante Osasuna. Los goles de Lewandowski y Ferran Torres dejan prácticamente LaLiga sentenciada a favor de los de Hansi Flick, que habló en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, tras el triunfo en El Sadar.

Pese al gol de Raúl García de Haro en el minuto 88, el Barcelona se impuso de manera firme a Osasuna, con una victoria que deja al equipo de Hansi Flick más líder aún de la clasificación de LaLiga EA Sports, con 88 puntos. Por ello, la derrota del Real Madrid ante el Espanyol mañana domingo proclamaría campeón a los azulgrana.

Hansi Flick celebra el triunfo en El Sadar y enfría la euforia: "No es el momento, ya llegará"

De esta manera, Hansi Flick, tras la victoria ante Osasuna, destaca que está "muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz". Por otro lado, el técnico dle Barcelona habló de las sustituciones a lo largo del partido: "La segunda parte fue mejor. Los cambios era porque Gavi tenía tarjeta amarilla; Con Rashford buscamos velocidad".

Además, Hansi Flick fue preguntado por la celebración del título de LaLiga EA Sports: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol. Si ganamos, lo celebraremos. No, aún no. No es el momento, ya llegará, habrá que esperar a mañana o a la próxima semana. Nosotros ya hemos hecho el trabajo".

Hansi Flick saca pecho del Barça: defensa sólida, victoria clave y un mensaje firme sobre el título

En este sentido, Hansi Flick dejó destacando el partido que hicieron sus jugadores en la noche de hoy en El Sadar: "El equipo ha hecho un buen trabajo defensivo. Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en defensa".

Además, Hansi Flick, que ya tenía hoy de vuelta a Raphinha, habló del trabajo de su equipo y despejó las dudas con el Espanyol - Real Madrid de mañana en el RCDE Stadium: "No veré mañana el partido. No estoy pendiente de estas cosas. Lo importante era ganar hoy, no lo que pase mañana. Lo importante era hacer el trabajo. Ya veremos qué pasa mañana. Si ganamos, lo celebraremos. No importa cuándo se gane, lo importante es hacer el trabajo".

Hansi Flick, entre el optimismo y la prudencia: "Cuando toque celebrar, se celebrará… quizá viendo al Mago Pop"

Por otro lado, Hansi Flick ha hablado de la calidad de su plantilla y los problemas musculares que han tenido que sufrir muchos de sus jugadores a lo largo de la temporada: "Hemos tenido que gestionar muchas lesiones. Es un equipo joven y con potencial". Sobre la hipotética celebración de LaLiga EA Sports, el técnico del Barcelona apuntó que no sabe "dónde lo celebraré. Estamos en una buena situación, pero cuando sea el momento ya lo será".

Por útlimo, Hansi Flick habló en rueda de la prensa de la buena sintonia que viene transmitiendo el equipo durante los últimos meses en LaLiga EA Sports: "En Getafe ya fue un buen partido y hoy también había un ambiente positivo, todo el equipo estaba con buena actitud y buen nivel". Sobre el día dfe mañana, si no ve el partido contra el Real Madrid, el técnico alemán afirmó que "igual me iré con mi mujer a ver el Mago Pop".

De esta manera, el Barcelona comenzará a preparar el encuentro contra el Real Madrid del próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou. Tras ello, los de Hansi Flick visitará an Alavés en Mendizorroza y volverán a jugar en casa, pero, en este caso ante el Real Betis. Todo ello, antes de la última jornada de LaLiga EA Sports, dónde los azulgranas se verán las caras con el Valencia en Mestalla.