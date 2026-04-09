El Valladolid duda de Víctor Orta y tantea a Edu Villegas, director deportivo del Ceuta

16 fichajes en un año y apenas cuatro o seis con rendimiento aceptable; mucho movimiento pero poco impacto real en el equipo y gran parte de las críticas apuntan a la dirección deportiva

No le van nada bien las cosas al Real Valladolid esta temporada. El equipo pucelano estaba llamado a ser uno de los clubes que peleasen por subir a Primera división, incluso de forma directa, pero su realidad es bien distinta.

Tras 34 jornadas, el conjunto blanquivioleta es decimoséptimo con 39 puntos, tan solo cinco por encima de los puestos de descenso. En Valladolid aseguran que buena parte de culpa de lo ocurrido es de la dirección deportiva que dirige Víctor Orta.

El ex del Sevilla ha realizado 16 fichajes en Zorrilla, diez en verano y seis en invierno, de los cuales se pueden salvar cuatro futbolistas. Seis en el mejor de los casos, si tenemos en cuenta el rendimiento intermitente de Guille Bueno o Sergi Canós. Además de ellos dos, Guilherme Fernandes, Peter Federico, Julien Ponceau e Iván Alejo serían lo poco salvable de los movimientos de Orta en Valladolid, lo que ha puesto al madrileño en el punto de la afición y, ahora, de una parte de la directiva.

El Valladolid ha fichado de forma ágil, en cuanto a la rapidez para anunciar fichajes, pero esa velocidad a la hora de reforzarse no ha ido de la mano del rendimiento. En total, se ha gastado alrededor de 200.000 euros en esos 16 refuerzos, teniendo una economía muy restringida, tal y como le pasaba a Orta en Sevilla, aunque ya tiene cerradas cuatro incorporaciones para el próximo curso (Kaj De Rooij, Dani Pérez, Víctor Barberá y Robin Van Duiven). Lo que no se sabe es si Víctor Orta seguirá al frente de la dirección deportiva pucelana la próxima temporada, ya que en Valladolid están sondeando otras opciones.

Edu Villegas, del Ceuta, tanteado

A nadie se le escapa que la AD Ceuta FC está siendo, junto al Castellón, la gran revelación de la temporada en LaLiga Hypermotion. El proyecto caballa, liderado por José Juan Romero en el banquillo, tiene en la dirección deportiva a Eduardo Villegas, quien ya fichó a Uche por menos de mil euros y lo vendió al Getafe poco tiempo después.

El buen hacer ceutí no sólo está despertando el interés en sus futbolistas y su técnico, también en Villegas. Tal y como adelantaba Ángel García y ha podido contrastar y ampliar ESTADIO Deportivo, el director deportivo jerezano está en el radar de varios clubes de Segunda.

Valladolid o Leganés son algunos de los equipos pendientes de Villegas, aunque ninguno se ha puesto en contacto de manera formal con el director deportivo. Eso sí, varios se han interesado por su situación contractual, algo lógico si se tiene en cuenta la trayectoria del Ceuta en los últimos años.

La "lealtad" de Villegas al Ceuta es "total", como ha manifestado en multitud de ocasiones, aunque todo apunta a que el próximo verano podrían producirse muchos cambios en el club caballa debido al gran escaparate que ha sido su rendimiento esta temporada.