Ojeadores para Koné aumentan la cruz del Ceuta

Muchos jugadores del conjunto caballa, una de las grandes revelaciones esta temporada en Segunda, terminan contrato el próximo 30 de junio y podría provocar una salida masiva en el club

El Eibar confirmó su buen momento de forma y goleó este domingo por 3-0 a un Ceuta que antes del encuentro sólo tenía tres puntos menos que el conjunto armero, en un duelo entre dos equipos que aspiran a entrar en los puestos de play-off de ascenso a Primera División, algo que los caballas no podían creer este verano, cuando preparaban su regreso al fútbol profesional casi medio siglo después de su última vez.

El Ceuta tuvo problemas durante el mercado de fichajes estival para confeccionar su plantilla, haciendo muchas incorporaciones el último día de mercado. Algunos de esos fichajes han rendido sumamente bien, como el delantero Marcos Fernández, cedido por el RCD Espanyol. También mantuvo una buena base de la plantilla que logró el ascenso a Segunda, como es el caso de Koné, quien llegó al club en enero de 2025. Tras superar las expectativas de la mayoría esta temporada, son varios los jugadores que han generado interés de cara al próximo verano, algo que se ha convertido en un problema para el Ceuta, ya que muchos acaban contrato.

Un caso significativo es el de Youness, la brújula de José Juan Romero en el centro del campo, que ya tendría un acuerdo con el Real Oviedo para la próxima temporada. Como él, la pareja de centrales titular, Carlos Hernández y Diego González, también terminan su contrato el próximo 30 de junio. Una situación que también comparten los dos porteros, Guille Vallejo y Pedro López; Kuki Zalazar y Rubén Díez, piezas fundamentales en el centro del campo; o los extremos Koné y Aisar. Además de José Campaña, que firmó este mercado de invierno sólo por seis meses.

Marc Doménech, Konrad de la Fuente y Marcos Fernández también dejarán el equipo a final de temporada al acabar sus respectivas cesiones, lo que deja al Ceuta en una situación delicada.

En el partido intersemanal ante el Burgos, Koné fue ojeado y analizado por algún que otro club, lo que genera una nueva preocupación a la entidad caballa.

Lo cierto es que el conjunto ceutí tiene el segundo límite salarial más bajo de la categoría, algo que se espera aumente el próximo curso, por lo que deberá estar muy acertado no sólo en los fichajes, sino también en las renovaciones.

Salir de Ceuta tampoco es sinónimo de acierto. Efe se fue a principio de temporada al Cádiz, que abonó su cláusula de rescisión, pero a estas alturas de temporada está cedido en el Huesca y ha perdido un protagonismo que sí tenía en el Ceuta. Incluso José Juan Romero ha reconocido que "Efe y su agente se equivocaron no quedándose en Ceuta".

Y es que el técnico del Ceuta es precisamente uno de los pocos integrantes del cuadro caballa que no acaba contrato este verano, estando vinculado al club hasta 2027. En él se basa el proyecto ceutí, aunque no son pocos los equipos que ya han preguntado por su situación.

Pese a que restan varias jornadas para el final de la temporada, el Ceuta ya trabaja en la planificación del próximo curso, algo que no se puede demorar porque podría perder a varias piezas clave y no ver un euro por ellas.