Luhay Hamido, presidente del Ceuta, sin pelos en la lengua tras la última derrota en LaLiga Hypermotion

El máximo dirigente del club caballa publicó en Facebook un texto en el que dejaba claro que el equipo está por encima de las expectativas y que la afición del Alfonso Murube estaba disfrutando

El Ceuta de José Juan Romero se llevó este pasado sábado un duro correctivo ante el Leganés tras caer por 5-2. Los caballas se adelantaron en el marcador pero los pepineros, espoleados por una grada que empujó con todo en Butarque, terminó llevándose el triunfo ante un Ceuta que se llegó a poner 3-2.

Con esta derrota, la tercera de manera consecutiva, el Ceuta de José Juan Romero sigue estando a seis puntos de los 50 puntos que teóricamente dan la permanencia virtual en LaLiga Hypermotion. El Ceuta (44 puntos) está siendo de largo el mejor equipo de los cuatro que subieron desde Primera RFEF el pasado año ya que por detrás quedan Real Sociedad B (40 puntos), Andorra (39 puntos) y la Cultural Leonesa, que es colista con 27.

José Juan Romero, técnico del Ceuta, ha insistido una y otra vez en que los caballas tienen que dar más que su cien por cien para competir en Segunda división y también ha sabido valorar que el rendimiento del equipo está siendo mejor de lo que se podría esperar de un recién descendido. El Ceuta tiene el descenso a 13 puntos a falta de 33 por disputarse por lo que salvo catástrofe, los caballas estarán el próximo curso en LaLiga Hypermotion.

Luhay Hamido 'la echa al suelo' en el Ceuta

Para recordar que el Ceuta está por encima de lo que se esperaba de los caballas, además de José Juan Romero, este pasado sábado estuvo Luhay Hamido, presidente del conjunto del Alfonso Murube. Luhay Hamido, que suele prodigarse con cierta frecuencia en su cuenta personal de Facebook, no quiso dejar pasar la derrota ante el Real Valladolid para recordar la temporada del Ceuta.

El presidente ceutí recordó una conversación con un amigo, que según se puede sobreentender debe ser aficionado al Racing de Santander, en el que este le 'recrimina' las quejas de la afición del Ceuta. El presidente del Ceuta le responde que "solo quien no vive en este planeta". Además, Hamido habla de los "huevos" que tiene el Ceuta y usa una palabra que ahora está muy de moda: resiliencia.

El mensaje de Luhay Hamido, presidente del Ceuta

Luhay Hamido publicó el siguiente mensaje en Facebook para recordar, a pesar de la última derrota, la temporada que está realizando el Ceuta: "Como me dice un amigo!!!.

Hermano!!.Qué queréis cojones?. Primer año la Hypermotion,44 puntos, a 13 del descenso, faltando 11 jornadas y la gente se queja??. En serio??. A mi Racing que va líder, le han metido hoy 4. Muy novatos en la categoría para exigir tanto. Creo que no son conscientes de lo que habéis hecho y de lo que estáis haciendo.

Mi respuesta. Solo quien no vive en este planeta hermano. La mayoría de la afición está disfrutando. Probablemente estemos por encima de nuestras posibilidades, pero es que tenenos muchos huevos. Eso que ahora llaman resiliencia. Huevos!!.

Ya falta menos para descansar hermano".

No es la primera vez que el presidente del Ceuta utiliza su cuenta personal de Facebook para sacar pecho. Luhay Hamido suele hacerlo cuando las cosas no van bien y casi siempre para que se mire con perspectiva la situación del Ceuta. Sin ir más lejos, el pasado 8 de marzo, tras la derrota del Ceuta por 4-0 ante Las Palmas, Luhay Hamido publicó la foto de la clasificación de LaLiga Hypermotion y el mensaje: "Siempre AD Ceuta FC. Nos vemos en el Murube. Calma".