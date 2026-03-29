El Real Oviedo cierra el fichaje de Youness Lachhab y empieza a planificar un futuro sin definir

El Real Oviedo ata al mediocentro de la AD Ceuta, Youness Lachhab, mientras avanza en su reconstrucción ante un posible descenso. Inmerso en plena lucha por la permanencia en Primera división, el conjunto carbayón perfila una profunda renovación de plantilla para la próxima temporada

El Real Oviedo ha dado un paso significativo en la planificación de su próximo proyecto con el fichaje de Youness Lachhab, un movimiento que apunta directamente a reforzar una de las zonas más necesitadas del equipo: el centro del campo. El conjunto carbayón, todavía inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división, comienza a anticiparse a distintos escenarios y acelera decisiones estructurales pensando en la próxima temporada.

Según informa el periodista Ángel García, el mediocentro, de 26 años, llegará procedente del Ceuta tras firmar una campaña notable en Segunda división, en la que ha disputado 27 partidos, con un balance de dos goles, dos asistencias y 1.843 minutos acumulados. Su incorporación responde a un perfil muy concreto que el club considera prioritario: un pivote posicional capaz de aportar equilibrio, presencia física y continuidad en la salida de balón.

Un perfil específico para reforzar la medular

Youness Lachhab es un centrocampista con características bien definidas. Zurdo, con una altura cercana a los 1,95 metros, destaca por su capacidad para ocupar la posición de pivote en sistemas con tres centrocampistas, donde puede ofrecer equilibrio táctico y sostener el juego desde la base.

Formado en la cantera del Real Murcia, ha pasado también por los filiales de Almería y Granada, además de tener una etapa en el Eldense antes de consolidarse en el Ceuta. Su crecimiento ha sido progresivo y esta temporada ha dado un salto importante en regularidad, convirtiéndose en uno de los jugadores más utilizados por José Juan Romero en un equipo que se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato.

Planificación anticipada ante un posible descenso

El fichaje de Lachhab no solo responde a una necesidad deportiva inmediata, sino también a una lectura estratégica del club. Aunque el discurso oficial sigue centrado en la permanencia, la realidad es que en las oficinas del Carlos Tartiere ya se trabaja con la posibilidad de competir en Segunda división la próxima temporada.

A falta de pocas jornadas para el final, el Oviedo se encuentra en una situación comprometida, lo que obliga a anticipar movimientos para no repetir errores como los de campañas anteriores, cuando el club llegó tarde al mercado y perdió margen competitivo frente a sus rivales.

Más movimientos en marcha

El de Lachhab no será el único refuerzo. El Oviedo ya tiene cerrado también el fichaje del extremo Pablo Sáenz, procedente del Granada, y trabaja en otras operaciones como la de Jacobo González, que está firmando una destacada temporada en el Córdoba.

La idea es clara: apostar por el mercado nacional y minimizar riesgos tras experiencias poco exitosas con incorporaciones internacionales en el presente curso. Cualquier movimiento fuera de España estará supervisado directamente por el máximo accionista, Jesús Martínez, que seguirá teniendo un papel determinante en la toma de decisiones.

Una reconstrucción que va más allá del césped

La remodelación del club no se limitará a la plantilla. La dirección deportiva y la secretaría técnica también serán objeto de cambios tras los resultados de esta temporada. Así lo confirmó el presidente del consejo, Martín Peláez, quien aseguró que el área deportiva será reforzada con nuevos matices en su estructura.

El Real Oviedo se encuentra, por tanto, en un punto de inflexión. Mientras pelea por mantenerse en Primera, ya ha comenzado a construir su futuro. Youness Lachhab es la primera pieza de un proyecto que apunta a ser profundamente renovado en los próximos meses.