Martín Peláez, presidente del Oviedo, confirma la continuidad de Guillermo Almada la próxima temporada

El presidente de la entidad carbayona despejó las dudas con el entrenador uruguayo pese a que el equipo termine descendiendo a Segunda División, afirmando al mismo tiempo que "salvo que pase algo muy raro, o que él tenga otros planes, va a seguir"

El Oviedo atraviesa una delicada situación en LaLiga EA Sports, ya que son últimos en la clasificación con 21 puntos, a ocho de la salvación a falta de nueve jornadas para el final. Por ello, el equipo de Guillermo Almada tiene cada vez más complicado conseguir la permanencia en Primera División. Sin embargo, Martín Peláez, presidente de la entidad carbayona, ha salido al paso y ha despejado las dudas en torno al futuro del entrenador uruguayo, confirmando su continuidad la próxima temporada aunque el club asturiano termine bajando de categoría.

Martín Peláez detalla su peor momento como presidente del Oviedo

Por un lado, Martín Peláez ha atendido, a La Nueva España, para explicar, en primer lugar, cómo le gustaría ser recordado en la historia del Oviedo: "Como lo que soy: una persona cercana. Me considero un presidente de calle. Vivo aquí, soy un ovetense más. Quiero que se recuerde que todas las decisiones que tomé fueron pensando en el bien del club. Algunas no salieron bien, otras sí, pero siempre con esa intención. Y como alguien implicado con la ciudad, con la gente y con el club. Soy un enamorado del Oviedo". Además, el presidente de la entidad carbayona comentó si ha afectado la situación deportiva en los actos: "No. El centenario lo planificamos hace tiempo. Algunas cosas se han tenido que ajustar, pero no por el momento deportivo sino por cuestiones logísticas. Por ejemplo, queríamos hacer una intervención artística en el Tartiere, pero no se pudo por temas de licencias. También tuvimos que cambiar alguna ubicación. Pero estamos muy satisfechos".

Por otro lado, Martín Peláez desveló su peor momento como presidente del Oviedo: "Las semanas tras la salida de Paunovic y la llegada de Carrión. Bueno, y sus resultados. Fueron semanas muy duras. Entre nombrar a Carrión y la llegada de Almada lo pasé mal. Fue el peor momento de la gestión. Especialmente por la reacción de la gente. Fue dura. Es normal que te afecte. Entiendo la crítica y la pasión de la gente, pero vivirlo… Tuve días muy jodidos. Sobre todo cuando afecta a tu familia duele más". Por otro lado, sobre los cálculos para lograr la salvación explicó que "todos al principio de Liga te dicen que hay que llegar a 40. Ahora, piensas que con 38 podrías salvarte. Y es una cantidad a la que puedes aspirar. Hay que ganarlo todo en casa. De los cinco partidos que nos quedan en el Tartiere, tenemos que ganar cuatro porque son rivales directos. Y fuera hay que rascar algo".

Martín Peláez y el futuro de Guillermo Almada en el Oviedo

De esta manera, Martín Peláez describió lo que haría si se salva el Oviedo: "También sería una experiencia de la que aprender, pero sí, lo celebraría como un ascenso. El año del ascenso fue muy bonito y con el mejor colofón. Este año sería salvar un año muy duro. Sería una liberación".

Además, el presidente de la entidad no dudó en confirmar la continuidad de Guillermo Almada en el Oviedo aunque el equipo termine descendiendo a Segunda División: "Sí, pase lo que pase, esa es la idea tanto de Jesús como del Grupo. Salvo que pase algo muy raro, o que él tenga otros planes, va a seguir. Ya lo hemos hablado con Jesús y con él. Está fastidiado porque es ganador. Le gusta ganar hasta al dominó. Y no le gusta que la gente esté enojada, ni ver al equipo así en la tabla. Ni ver al oviedismo triste. Pero somos conscientes de que en el fútbol hay momentos buenos, regulares y malos".