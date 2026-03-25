El centenario del Real Oviedo estalla en tensión: la afición señala al Grupo Pachuca

El Real Oviedo celebra su centenario estando en Primera división, pero lo hace en medio de un clima de fuerte tensión entre la afición y el Grupo Pachuca, marcado por decisiones recientes, malos resultados y un distanciamiento creciente en uno de los momentos más simbólicos de la historia del club

El Real Oviedo alcanza los 100 años de historia en una situación tan simbólica como incómoda. El regreso a Primera división tras 25 años debía ser el gran motivo de celebración, pero la realidad deportiva y social ha cambiado el contexto. A falta de nueve jornadas para el final, el equipo se encuentra colista, a ocho puntos de la salvación, y con un creciente malestar en torno al club.

La relación entre la afición carbayona y el Grupo Pachuca, propietario mayoritario desde julio de 2022, atraviesa su momento más delicado. Lo que durante años fue una convivencia aceptada por los resultados deportivos ha derivado en un distanciamiento evidente.

De la estabilidad al conflicto con el Grupo Pachuca

La llegada del grupo mexicano supuso un nuevo impulso para el Oviedo. En la temporada 2022-2023, el equipo logró revertir una mala dinámica y asegurar la permanencia con margen. Un año después, el club dio un paso más al disputar los ‘playoffs’ de ascenso, cayendo en la final ante el Espanyol.

El objetivo se alcanzó finalmente en la presente temporada, cuando el Oviedo logró el ansiado ascenso a Primera división tras eliminar a Almería y Mirandés en la fase final. Fue el regreso a la élite un cuarto de siglo después, un logro que consolidaba el proyecto deportivo.

Hasta ese momento, la gestión del Grupo Pachuca, centrada también en la búsqueda de patrocinios y vínculos institucionales, había sido asumida por la afición gracias al respaldo de los resultados. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar pocos meses después.

El despido de Paunovic y el regreso de Carrión como punto de ruptura

El punto de inflexión llegó en octubre, cuando el club decidió destituir a Veljko Paunovic tras solo ocho jornadas de LaLiga, con dos victorias y el equipo fuera de los puestos de descenso. La decisión sorprendió tanto por el momento como por el peso del técnico, que había logrado el ascenso meses antes.

El relevo no ayudó a rebajar la tensión. La llegada de Luis Carrión, cuya salida previa hacia la UD Las Palmas en 2024 no había sido bien recibida por la afición carbayona, generó un rechazo inmediato.

Desde entonces, el ambiente se fue deteriorando. Aunque durante los partidos el apoyo al equipo se mantuvo, la relación con la propiedad empezó a resquebrajarse. El propio Jesús Martínez fue abucheado en el encuentro ante el Espanyol, reflejo del malestar creciente.

Resultados, protestas y un ambiente cada vez más tenso

La etapa de Carrión terminó siendo un fracaso deportivo. El equipo no logró ganar ningún partido bajo su dirección y cayó a puestos de descenso, agravando la situación en la clasificación.

El momento más crítico se vivió tras la derrota por 4-0 ante el Sevilla, que supuso su destitución. Aquel día se produjo la primera gran protesta visible, con increpaciones a jugadores, directivos y responsables del club en los alrededores del Carlos Tartiere.

La llegada de Guillermo Almada no ha logrado cambiar del todo el clima social, mientras que el mercado de invierno, con escaso impacto, tampoco ha servido para revertir la dinámica. A esto se han sumado decisiones controvertidas en la organización de los actos del centenario, que han incrementado el malestar.

En la previa del reciente encuentro ante el Valencia, la ciudad amaneció con pancartas contra el Grupo Pachuca, una señal clara del momento que atraviesa la relación entre propiedad y afición.

Un centenario marcado por la historia y la incertidumbre

El 26 de marzo de 1926 nació el Real Oviedo tras la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo. Cien años después, el club se convierte en el vigésimo primero del fútbol profesional español en alcanzar el centenario, con una trayectoria marcada por grandes hitos y momentos críticos.

Desde su debut en Primera división en 1933, el Oviedo ha construido una identidad reconocible en el fútbol español, donde ha vivido momentos extremos. El club vivió un descenso administrativo en 2003, pasó por Tercera división y en dos ocasiones ha estado al borde de la desaparición.

La celebración llega en medio de dudas sobre el futuro

El centenario, que debía ser un punto de unión, llega en un contexto de incertidumbre deportiva y fractura social. El presidente Martín Peláez aseguró recientemente que el Grupo Pachuca no contempla vender y que su proyecto es a largo plazo, pero eso no ha rebajado la tensión.

Con el equipo en descenso y el final de temporada acercándose, el margen de reacción es limitado. A nivel institucional, todo apunta además a que Jesús Martínez no estará presente en los actos principales del centenario.