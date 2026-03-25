El Real Oviedo encomienda su salvación al Papa León XIV y Santi Cazorla le hace oviedista

La entidad asturiano, con motivo de su centenario, está viviendo una semana muy especial. Y una comitiva azulina ha acudido a El Vaticano y le han entregado varios obsequios al pontífice

Santi Cazorla ha sido quien le ha entregado la camiseta del Real Oviedo al Papa León XIV.IMAGO

El Real Oviedo cumple 100 años este jueves y el pasado lunes inició la semana de su centenario inaugurando una exposición sobre Isidro Lángara en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Al acto acudieron el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, el director de la Fundación del club oviedista, César Martín, la rectora de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte de Pachuc, Gabriela Murgía, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez.

"Nos encontramos ante una exposición antológica y con muchos elementos inéditos de Isidro Lángara. De un alto valor sentimental. Estamos muy agradecidos a la familia de Lángara, nos los han cedido y a partir de hoy son de todos los oviedistas y se pueden disfrutar aquí en la Universidad", explicó César Martín.

Después de que el primer equipo del Real Oviedo cayera el pasado sábado ante el Levante, lo que le deja como colista de primera división a ocho puntos de la permanencia, el director de la Fundación del Real Oviedo aseguró que "queda dar lo mejor de cada uno y pensar que el partido siguiente es el más importante, porque este escudo lo merece y no hay mejor manera de honrar el centenario".

Lángara, mito del Real Oviedo en las décadas de 1930 y 1940, disputó ocho temporadas vestido de azul, marcó 165 goles y está considerado el mejor goleador español de todos los tiempos por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Suya es aún hoy en día la mejor media de goles por partido en primera división de España y el mejor promedio goleador con la selección española.

En cuanto al equipo, los de Guillermo Almada regresaron al trabajo ayer martes, mientas que este miércoles una delegación oviedista ha visitado El Vaticano y ha tenido una audiencia con el papa León XIII con motivo de dicho centenario. Quizás, esperando una ayuda divina para lograr la salvación en Primera División.

Cazorla hace oviedista al Papa Leon XIII

El papa León XIV ha recibido este miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano a la comitiva del Real Oviedo que le ha visitado con motivo del centenario azulino. Encabezada por su presidente, Martín Peláez, y su leyenda Santiago Cazorla, le hicieron entrega de dos camisetas del club al pontífice, la primera equipación de la presente temporada y la edición especial, azul celeste, del centenario, con la serigrafía León XIV 2026.

Después de la tradicional audiencia que el papa ofrece cada miércoles, saludó durante unos minutos a los asturianos y posó para una foto con las alrededor de 50 personas, entre jugadores de la primera plantilla masculina y femenina, así como directivos, que formaron la expedición, en un acto que el club solicitó con motivo del ascenso a primera división cosechado en 2025.

El sábado, aprovechando que no se disputa jornada de LaLiga al ser el parón de selecciones, el club ha organizado un partido entre los amigos de Santi Cazorla y los del exportero Esteban Suárez.

Guillermo Almada, ausente en el primer entrenamiento

El Real Oviedo regresó el martes a los entrenamientos y, debido al parón internacional y al viaje institucional del club azul a El Vaticano, lo hizo sin técnico y con hasta ocho ausencias. Y es que el entrenador Guillermo Almada y los capitanes Santi Cazorla, Dani Calvo, Lucas Ahijado y Santi Colombatto han formado parte de la expedición azulina que ha viajado a Roma para asistir a una audiencia con el papa León XIV.

Además, hasta cinco jugadores del Oviedo se encuentran concentrados con sus selecciones. Son los casos de Hassan con Egipto, Kwasi Sibo con Ghana, Rahim con Níger y Fede Viñas y Nico Fonseca con Uruguay.