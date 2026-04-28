Canales vuelve a casa: filtran su despedida de Rayados y anuncian su destino

En Monterrey aseguran que el ex del Real Betis ya ha grabado un vídeo de despedida que se emitirá este mismo martes y confirman que su idea es cerrar su fichaje a coste cero por el Racing de Santander, el club en el que comenzó su carrera y del que se marchó hace más de tres lustros, con sólo 18 años

Si prueban a poner 'Sergio Canales' en el buscador de cualquier red social se van a encontrar una catarata de mensajes de pesar por parte de los seguidores del CF Monterrey, despidiéndose de su idolatrado 'Mago'. La noticia de su salida estaba en boca de todos, más que nada porque el ex del Real Betis termina contrato el próximo 30 de junio; pero desde este mismo martes tiene ya tintes oficiosos: el cántabro anunciará en las próximas horas que se marcha de Rayados y en México confirman también que emprenderá un viaje de regreso a España; en concreto para cerrar el círculo firmando por el Real Racing Club de su Santander natal.

Monterrey anunciará este martes la salida de Canales, que vuelve al Racing de Santander

Así lo ha desvelado el popular periodista Willie González, muy conocido entre quienes siguen la actualidad del equipo de Nuevo León y que en las últimas horas fue viral por sus duros ataques contra el jugador español y otros como el ahora bético Nelson Deossa o el exsevillista Sergio Ramos.

Según su última información, Canales estuvo este pasado lunes en las instalaciones de Rayados, en una reunión con los dirigentes -la mayoría se marchan también en una reestructuración total- resolviendo todo el papeleo burocrático de su salida de la entidad azteca, tres años después de llegar procedente del Real Betis.

Además, el mediapunta de 35 años ha estado grabando un vídeo de despedida que la mencionada fuente asegura que se publicará en torno a las 09:00 de la mañana, hora local, sobre las 17:00 en España. El anuncio de su adiós viene preparándose desde hace días, especialmente desde que las cámaras captaron sus esfuerzos para contener las lágrimas en un momento con clarísimo sabor a último partido ante la afición rayada.

Luego, Canales no pudo jugar en el último partido en casa, el pasado día 22 ante el Puebla, y en la previa de la última jornada del Clausura 2026, con el choque de este pasado lunes ante el Santos Laguna trascendieron unas fotografías en la que se le veía despidiéndose del cuerpo técnico y de sus compañeros, pues ni siquiera entró en la lista de convocados, lo que provocó que algunos le criticasen por 'borrarse' supuestamente de dos partidos en los que Monterrey ya no tenía nada en juego al quedar sin opciones de meterse en el 'play off' por el título de la Liga MX.

Sergio Canales se va de Rayados tras firmar los mejores números de toda su carrera

De este modo, Sergio Canales pone punto y final a un periplo de tres años en el CF Monterrey, tiempo en el que ha sido capaz de celebrar 46 goles y de repartir 22 asistencias en un total de 118 partidos oficiales en los que acumuló cerca de 10.000 minutos de juego sin ser expulsado ni una sola vez. Son las mejores cifras ofensivas de toda su carrera deportiva.

Por detrás quedan ya el 39+30 en sus 207 choques con el Real Betis -cuya afición le aclamó recientemente-; los 13+22 en 161 duelos con la Real Sociedad; el 5+7 en 58 con el Valencia CF; por supuesto el 0+1 en sólo 15 con el Real Madrid; y también el 7+6 aportado en las 39 veces que vistió la camiseta del Real Racing Club de Santander.

Del equipo de su tierra salió en 2010 con sólo 19 años y volverá este verano con 35, según confirman este martes numerosos medios de comunicación de México. Ya en su visita por Navidades hubo una primera toma de contacto. El equipo cántabro es el actual líder de LaLiga Hypermotion, con cuatro puntos de colchón en la zona de ascenso directo a LaLiga Hypermotion y con ocho sobre el 'play off'.