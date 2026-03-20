José Alberto explica la situación de Asier Villalibre y se rinde a los dos puntales del Racing de Santander

El técnico no dudó en alabar el nivel futbolístico de Andrés Martín e Iñigo Vicente. Sobre el 'Búfalo' el entrenador de los cántabros apuntó que "estaba preparado para León"

El Racing de Santander es el rival a batir en LaLiga Hypermotion. El cuadro de José Alberto es líder después de 30 jornadas de campeonato y seguirá siendo así a la conclusión de la 31 por los siete puntos en los que aventaja a Deportivo de La Coruña y Almería, sus dos perseguidores más inmediatos.

El Racing de Santander recibirá este próximo sábado al Albacete en El Sardinero y de sacar los tres puntos ante los manchegos, se asegurará dos jornadas más el liderato de Segunda división. El potencial ofensivo del Racing de Santander es innegable tal y como demuestran los 62 goles a favor que suman los cántabros esta temporada.

Goles y asistencias en el Racing de Santander a ritmo de Andrés Martín e Iñigo Vicente

Si hablamos de goles, el máximo goleador de este Racing de Santander es Andrés Martín, que con 17 dianas en Liga está a la estela del máximo goleador en lo que va de curso, el jugador del Almería, Sergio Arribas. Andrés Martín forma una sociedad perfecta con Iñigo Vicente que con 14 asistencias es el máximo asistente de LaLiga Hypermotion. Además, el que fuese jugador y canterano del Athletic Club también es capaz de marcar y ya lo ha hecho en seis ocasiones en lo que va de temporada.

Sobre Andrés Martín e Iñigo Vicente fue cuestionado este viernes el técnico José Alberto en la previa del duelo ante el Albacete. El técnico canario no dudó de la valía de esta dupla pero también quiso poner en valor al resto de sus jugadores: "Está claro que Andrés Martín es uno de los mejores jugadores que he entrenado junto a Iñigo Vicente, aunque he tenido la suerte de dirigir otros muy buenos futbolistas. También hay que poner la atención en que ambos brillan gracias a sus compañeros, a la identidad y al estilo que tienen. Cuando ellos han faltado en algún partido, el equipo también ha tenido muy buenos resultados y ha jugado increíblemente bien. Eso es lo que pone en valor este equipo, que la identidad y el estilo que tenemos hace que todo vaya bien, independientemente de quienes estén".

Asier Villalibre está listo para José Alberto

Además de Andrés Martín e Iñigo Vicente, Asier Villalibre es otro de los grandes baluartes del Racing de Santander a nivel defensivo. Pero el 'Búfalo' lleva en el dique sexo desde hace 10 jornadas. El pasado fin de semana Asier Villalibre estuvo en el banquillo ante la Cultural Leonesa y José Alberto aclaró el porqué de su falta de minutos en León: "Asier estaba preparado ya para León, pero las circunstancias del partido me hicieron inclinarme por otras opciones".

La euforia no afecta al Racing de Santander de José Alberto

Preguntado José Alberto sobre el momento del Racing de Santander, el técnico apostó por la humildad para lograr el objetivo del ascenso a Primera: "Puede ser, pero lo importante está claro que estamos en un buen momento como equipo, pero lo más importante es lo que hagamos mañana, lo que haga el equipo de aquí en adelante. Entonces para eso tenemos que tener humildad, seguir compitiendo al mejor nivel, tener los pies en el suelo para seguir haciendo las cosas bien, centrarnos en lo que cada uno tiene que hacer y en lo que el equipo tiene que hacer. Y eso es lo que nos va a llevar a seguir siendo un equipo fiable, un equipo consistente y un equipo que consiga buenos resultados".

Además, insistió José Alberto sobre hacer las cosas como deben: "Lo único en lo que tenemos que pensar es en el siguiente partido y en que si no hacemos las cosas como debemos vamos a estar lejos de conseguir el resultado que queremos porque el fútbol no espera a nadie".