La Selección española de David Gordo tira de Las Palmas, Córdoba, Racing de Santander y Málaga

En la convocatoria ofrecida este viernes para los encuentros de los próximos 27 y 31 de marzo ante Chipre y la Federación de Kosovo, han sido llamados Herzog, Dani Requena, Peio Canales y Adrián Niño

La Selección española sub 21 que dirige David Gordo ha ofrecido este viernes su lista de convocados para los encuentros clasificatorios para el Europeo de 2027. Los partidos en los que habrá presentes jugadores de LaLiga Hypermotion se disputarán los próximos 27 de marzo y 31 del mismo mes.

En estas fechas, como suele ser habitual, el fútbol no para en la Segunda división española por lo que tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, varios serán los equipos perjudicados, ya no solo por la convocatoria de la Selección española sub 21 sino por la llamada de otros combinados nacionales.

Las Palmas, Córdoba, Racing de Santander y Málaga reciben la llamada de la Selección española sub 21

La Selección española que comanda David Gordo no ha mirado hacia otro lado con el gran nivel existente en LaLiga Hypermotion. De este modo, en una lista de convocados en la que aparecen 23 jugadores, se encuentran jugadores como Herzog de Las Palmas, Dani Requena del Córdoba, Peio Canales del Racing de Santander y Adrián Niño del Málaga.

Los partidos que se perderán Herzog, Dani Requena, Peio Canales y Adrián Niño

Los convocados de la Selección española sub 21 de David Gordo están citados en la Ciudad del Fütbol de Las Rozas el lunes 23 al mediodía tal y como ha informado el comunicado de la propia RFEF. El miércoles 25 la Selección española sub 21 de David Gordo viajará a Chipre, donde disputará su primer partido de clasificación para la Eurocopa 2027 y que le medirá al conjunto chipriota. Tras el encuentro, la Selección española regresará a España para preparar el choque ante el combinado de Kosovo que se disputará en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

Situaciones diferentes para Las Palmas, Racing de Santander, Málaga y Córdoba

Con esta citación, Herzog no podrá estar con Las Palmas para medirse al Eibar en la jornada 32 y su participación sería dudosa en la 33 ante el Granada ya que el encuentro está previsto para el 2 de abril. En el caso de Dani Requena, el jugador del Córdoba se perderá con total seguridad dos jornadas de LaLiga Hypermotion en las que los cordobesistas se medirán Mirandés en la 32 como locales y al Deportivo de La Coruña en Riazor en la 33.

Peio Canales podría perderse solo un encuentro con el Racing de Santander y sería el que lo cántabros disputen en La Romareda ante el Real Zaragoza. En la jornada 32 el Racing de Santander recibe al Sporting de Gijón pero al ser el día 1 de abril, podría depender de la decisión de José Alberto ya que indudablemente llegaría sin ejercitarse junto al resto de sus compañeros y con posibilidad de acumular minutos escasas 24 horas antes. Por último Adrían Niño vivirá una situación similar con el Málaga que se medirá a Leganés y Andorra en la 32 y en la 33.