El agente de Ruggeri da carpetazo a su futuro

El lateral izquierdo ha tenido una temporada irregular lo que ha propiciado que haya dudas sobre su permanencia en el club rojiblanco de cara a la siguiente campaña. Su representante ha silenciado los rumores de manera contundente, asegurando que a pesar de que hay ofertas el italiano no se irá

La posición de lateral izquierdo ha sido uno de los frentes que más rápido han quedado solucionados en el Atlético de Madrid durante este comienzo del mercado de fichajes de verano. El club rojiblanco se movió y fichó a Alejandro Grimaldo para una demarcación en la que ya contaba con un Matteo Ruggeri que tenía opciones de salir en este mercado de fichajes. Un movimiento que no se va a dar a tenor de las palabras del representante del italiano en las últimas horas.

El representante de Matteo Ruggeri, futbolista del Atlético de Madrid, ha señalado que el italiano no se va a ir del club rojiblanco a pesar de que ofertas no le han faltado. "Han mostrado interés desde la Roma, Fiorentina y otro club de la Serie A. Pero el Atlético quiere retenerle, por lo que Matteo Ruggeri se quedará", ha dicho en Sky Sports Tullio Tinti.

A sus 24 años, Matteo Ruggeri tiene un gran cartel en Italia en donde muchos equipos han sondeado la posibilidad de fichar a un futbolista que no ha terminado de convencer al entrenador Diego Pablo Simeone quien debido a la falta de efectivos en la posición de lateral izquierdo le ha dado mucho protagonismo: 47 partidos y 3.485 minutos en los que no ha marcado pero ha dado siete asistencias.

El principal problema es que Matteo Ruggeri ha dejado muchas dudas en tareas defensivas. Tanto es así que en muchos momentos David Hancko ha sido el jugador preferido por Diego Pablo Simeone para jugar de lateral izquierdo.

El plan del Atlético de Madrid en el lateral izquierdo

El Atlético de Madrid ha rechazado la posibilidad de vender a Matteo Ruggeri al cual fichó el pasado verano del Atalanta a cambio de unos 17 millones de euros. El club rojiblanco conoce que el italiano tiene mercado en su país natal, pero ha desechado cualquier opción de que el futbolista se marche para no dejar debilitada dicha demarcación.

El club rojiblanco ha apostado por Alejandro Grimaldo como futbolista llamado a ser titular en el lateral izquierdo en la temporada que va a comenzar en menos de un mes y confía en que Matteo Ruggeri sea un buen complemento y cumpla con el rol de suplente. El italiano tiene aún contrato hasta el 30 de junio de 2030 con el Atlético de Madrid, quedando así claro que es una apuesta de presente y futuro para el club rojiblanco.

Por tanto, el Atlético de Madrid no tiene previsto realizar más movimientos en la posición de lateral izquierdo ya que con Alejandro Grimaldo y Matteo Ruggeri la demarcación está más que cubierta. Sólo se marchará el canterano Julio Díaz, que no entra en los planes de Diego Pablo Simeone, y que tiene un principio de acuerdo para unirse al Sevilla FC. Un equipo que le convence más que el Levante UD que era el otro club que estaba muy interesado en el joven futbolista que disputó hasta cuatro encuentros ligueros durante la pasada temporada.