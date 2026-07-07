El acuerdo por la mitad del pase de Almada para que juegue en River Plate

Los argentinos pagarían 20 millones de euros para que el futbolista regresara a su país después de la disputa del Mundial

El futuro de Thiago Almada apunta desde hace algunas semanas lejos del Atlético de Madrid. Después de que no haya terminado de cumplir con las expectativas con las que fue firmado, el argentino podría regresar a su país para enrolarse en las filas de River Plate, quien pelea desde hace tiempo por el mediapunta.

Tanto es así que, según el Diario Olé, el Atlético de Madrid y River Plate han alcanzado un acuerdo por Almada. El club argentino pagaría a los colchoneros 20 millones de euros por hacerse con la mitad del pase del futbolista que durante estos días se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Almada, un fijo en las alineaciones de gala de Argentina en el Mundial

El movimiento también contaría con el beneplácito de Almada para que se concretara. Eso sí, no sería efectivo hasta que no acabe la participación del futbolista en el Mundial. Precisamente este martes Argentina disputa su partido de los octavos de final de la Copa del Mundo que le enfrenta al combinado de Egipto.

Después de una temporada irregular con el Atlético de Madrid, Almada está alcanzado un mayor protagonismo en el Mundial. No en vano ha sido titular en tres de los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento la campeona del mundo. Fueron ante Argelia, Austria y Cabo Verde, si bien es cierto que en ninguno de ellos completó los 90 minutos. Únicamente no salió de inicio contra Jordania, cita en la que Scaloni optó por las rotaciones dado que su equipo ya tenía asegurada la primera plaza del grupo.

Almada no ha cumplido con las expectativas en su año con el Atlético de Madrid

El Mundial de Almada, todo un escaparate para el futbolista, contrasta con su temporada en el Atlético de Madrid al que llegó el pasado verano después de que la entidad rojiblanca pagara 21 millones de euros al Botafogo. El argentino no se ha terminado de ganar la confianza de Diego Pablo Simeone.

Cierto que es que ha participado 40 partidos a lo largo de la campaña con el Atlético de Madrid, entre las distintas competiciones, aunque únicamente en 18 de años lo hizo como titular. Fueron cuatro goles y dos asistencias las que firmó este futbolista que no terminó de entrar en los equipos de gala de Simeone.

Almada firmó cinco temporadas con el Atlético de Madrid

Ahora el jugador de 25 años podría cambiar de aires y salir del Atlético de Madrid. Almada, que firmó por cinco temporadas con los rojiblancos, tiene contrato hasta el año 2030 con los colchoneros aunque no será impedimento para que pueda salir con destino a River Plate a cambio de una cantidad jugosa de dinero.

Todo apunta a que Almada seguirá su carrera en River Plate, aunque no era el único equipo que había puesto sus ojos en él. También desde Arabia Saudí el Al-Ahli se había interesado por el argentino e incluso estaba dispuesto a pagar una cantidad que rondaría los 27 millones de euros.