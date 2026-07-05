Los cinco jugadores del Atlético de Madrid que entran en su último año de contrato

Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Nahuel Molina y Horațiu Moldovan, cada uno con distintas circunstancias, acaban sus contratos con los colchoneros en el verano de 2027

El mercado de fichajes apenas acaba de empezar y en el caso del Atlético de Madrid ni siquiera han comenzado aún los entrenamientos de pretemporada. Sin embargo, una mirada un poco más allá señala los futbolistas que van a entrar esta temporada en su último año de contrato. Cinco nombres propios con situaciones muy diferentes. Son los casos de Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Nahuel Molina y Horațiu Moldovan.

El hecho de que sus actuales vinculaciones acaben en el verano de 2027 abre distintos escenarios. Algunos pueden agotar sus contratos sin más en esta temporada, otros podrían renovar durante los próximos meses, también cabe la posibilidad de que este mismo verano pudieran ser traspasados para hacer algo de caja antes de una marcha sin dejar nada.

El especial caso de Koke, una institución en el Atlético de Madrid

Hay situaciones especiales. Una de ellas es la de Koke. El capitán rojiblanco anunciaba hace unos días su renovación con el Atlético de Madrid por una temporada. Durante los últimos meses se especuló sin el capitán seguiría, circunstancia que sucederá. Habrá que esperar para saber si es la última del vallecano, aunque por el peso que tiene en la historia del club, con 740 partidos oficiales a sus espaldas, todo apunta a que será el propio futbolista de 34 años el que decida su propio destino.

Luego están dos casos especiales de jugadores que regresan de cesiones y que no entran en los planes de Diego Pablo Simeone. Moldovan vuelve a sus 28 tras el préstamo al Oviedo donde apenas jugó tres partidos. La idea es encontrarle un destino este verano para que quede desvinculado. Equipos polacos y turcos han preguntado por él.

Lemar, por su parte, vivió la pasada campaña una cesión en el Girona donde nuevamente las lesiones lo condicionaron. Además el cuadro acabó descendiendo a Segunda División. Después de llegar al Atlético de Madrid en el verano de 2018 a cambio de 72 millones por el 70% de su pase ahora la idea es acordar su salida pese al año de contrato que le resta y no tener que esperar al próximo verano.

Nahuel Molina y Marcos Llorente, dos jugadores de la plena confianza de Simeone

Nahuel Molina, por su parte, es otro de los jugadores que entra en su último año de contrato con el Atlético de Madrid. No es un futbolista cualquiera, no en vano está disputando el Mundial con Argentina en estos días y el lateral derecho titular de la Albiceleste. Desde Italia llegan cantos de sirenas del Inter de Milán, aunque los colchoneros no están dispuestos a venderlo por una cantidad menor a los 30 millones. Si no saliera este verano, el club debería buscar la renovación para evitar que en 2027 se marche gratis.

Finalmente está el caso de Marcos Llorente. Otro jugador rojiblanco que está en el Mundial, en este caso en la selección española. El madrileño es un jugador de la máxima confianza de Simeone y un pulmón del equipo a sus 31 años. Todo está encaminado a que el futbolista y entidad rojiblanca alcancen un acuerdo para la renovación de un contrato que acaba en el verano de 2027. Claro que aún no hay nada cerrado y en el mundo del fútbol puede haber sorpresas.