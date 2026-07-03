Simeone cruza el charco y habla con Julián Álvarez: "Es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético"

El entrenador colchonero mantuvo una charla con el delantero pretendido por el Barcelona durante la concentración de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha estado hablando con Julián Álvarez, uno de los nombres de la actualidad rojiblanca en las últimas semanas por quien suspira el FC Barcelona y que expresó su deseo de salir del club colchonero. Un encuentro que ha desvelado el propio entrenador.

Simeone estuvo charlando con Julián Álvarez en la concentración de Argentina en el Mundial. "Hoy justamente lo crucé, yendo a ver a Giuliano un rato. Estuvimos charlando un poco, sobre todo de su momento, de cómo estaba ahí del tobillo y de la importancia que tiene para el equipo. Él me contaba que ya estaba muy bien, que ya estaba al cien por cien", ha desvelado en una entrevista en ESPN.

Simeone coloca a Julián Álvarez entre los cinco mejores del mundo

El entrenador del Atlético de Madrid ha tenido palabras de elogio hacia Julián Álvarez. "Es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Estamos muy contentos con su trabajo, se ha comportado siempre muy bien con nosotros y ojalá que en la selección pueda generar lo que logró en el último Mundial", ha dicho Simeone que ha seguido: "Está entre los cinco mejores del mundo. Gracias al trabajo y al crecimiento que tuvo en el City y el Atlético lo ha llevado a este lugar y a estos números".

Simeone también ha reparado en las sociedades que Julián Álvarez ha creado con Griezmann en el Atlético de Madrid y con Leo Messi en la selección de Argentina. "Le dio al equipo una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar en otro futbolista. Y creo, sin lugar a duda, que su trabajo de mediapunta, segunda punta, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de jugar con Griezmann, tuvieron una buena relación, una buena sociedad, porque al final el fútbol son sociedades, como la tiene con Messi, sobre todo porque es con el que más ha jugado, ha jugado menos con Lautaro en compañía, pero es un jugador que se adapta a lo que el equipo necesite", ha explicado el entrenador.

Simeone y el futuro de Julián Álvarez: "Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida"

Un asunto planteado a Simeone fue el del futuro de Julián Álvarez. "El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana, y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones, y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida", ha contestado el entrenador sobre su delantero.

Habrá que esperar por tanto para saber del futuro de Julián Álvarez, cuya cláusula de rescisión es de 500 millones de euros a la que se remite el Atlético de Madrid ante los deseos del FC Barcelona El delantero, de momento, se enfrenta en la madrugada de este sábado con Argentina a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial. E