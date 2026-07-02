Respuesta contundente del Sporting de Portugal al Atlético de Madrid por Morten Hjulmand

El club rojiblanco tiene un acuerdo con el centrocampista danés, pero la operación no está nada sencilla debido a que el club luso no rebaja sus exigencias económicas para dar luz verde al traspaso tal y como ha manifestado el presidente Frederico Varandas

El Atlético de Madrid está muy activo en estos primeros días del mercado de fichajes de verano en donde tiene como objetivo el reforzar varias posiciones del equipo que va a tener a su disposición Diego Pablo Simeone. Uno de los futbolistas por los que está apretando el club rojiblanco es Morten Hjulmand con el que el Atleti ya tiene un principio de acuerdo, pero para completar la operación, Mateu Alemany debe llegar a un entendimiento con el Sporting Clube de Portugal el cual no rebaja lo más mínimo sus exigencias económicas tal y como ha transmitido en las últimas horas.

El Sporting Clube de Portugal rechaza la oferta del Atlético de Madrid por Morten Hjulmand

El Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones con el Sporting Club de Portugal para intentar el fichaje de Morten Hjulmand, pero el club portugués ya ha dicho que ha rechazado una primera oferta e insta al equipo rojiblanco a mejorar su propuesta. En caso de que no lo haga, el centrocampista de Dinamarca se quedará ya que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Ha sido Frederico Varandas, presidente del Sporting Clube de Portugal, el que ha desvelado que se ha rechazado una oferta del Atleti por Hjulmand. "Es futbolista del Sporting de Portugal. Hemos recibido una oferta, la rechazamos y está lejos del valor que hemos establecido. El jugador y sus agentes son conscientes del valor adecuado para el tipo de jugador que es y su posición. Si no se alcanza seguirá siendo jugador del Sporting".

El Atlético de Madrid ha ofrecido unos 40 millones de euros al Sporting Clube de Portugal por Morten Hjulmand, pero el club portugués ha dicho que no a la propuesta porque tasa al centrocampista en unos 60 millones de euros. Por tanto, hay diferencias significativas que resolver por un fichaje que es prioridad para el equipo rojiblanco ya que Diego Pablo Simeone, entrenador del Atleti, quiere un futbolista que complemente a Pablo Barrios en la sala de máquinas y que, al mismo tiempo, pueda darle descanso a Koke.

El Atlético de Madrid no es el único equipo que está interesado en Morten Hjulmand, ya que el centrocampista del Sporting Clube de Portugal también está en la agenda del AC Milan, uno de los mejores equipos de Italia y de Europa.

Morten Hjulmand desea salir del Sporting Club de Portugal este verano

Morten Hjulmand tiene decidido hacer las maletas y abandonar el Sporting Club de Portugal durante este mercado de fichajes de verano debido a que cuenta con el interés de los mejores equipos de Europa.

A sus 27 años, el centrocampista ha realizado una temporada magnífica ya que ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias en los 45 partidos y 4.036 minutos.

A sabiendas de que el futbolista está en su mejor momento, el Sporting Clube de Portugal quiere sacarle la mayor cantidad de dinero posible a través de un traspaso, más cuando tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 lo que hace que el club portugués no tenga necesidad de venderlo.