Laporta confirma la oferta del Barça al Atleti por Julián Álvarez y manda un aviso

El presidente del club catalán, que ha tomado posesión de su cargo tras ganar las elecciones hace unos meses, ha aprovechado para anunciar la ofensiva por el argentino, metiéndole de paso un poco de presión al equipo rojiblanco

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha anunciado que el club catalán ha presentado al Atlético de Madrid una oferta por Julián Álvarez, quien dijo hace unos días mientras está con Argentina en el Mundial 2026 que quiere abandonar el equipo rojiblanco. El mandamás de la entidad catalana ha aprovechado para mandarle un aviso al Atleti, ya que ha aclarado que la propuesta tiene fecha de caducidad.

Joan Laporta ha desvelado que el Atlético de Madrid ya tiene sobre la mesa la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez. "Hemos hecho una oferta, de club a club. Entendemos que no vende porque no tiene alternativas. Cuando tengan alternativas, si quieren, y esta oferta está vigente, nos interesa hacer la operación. Ahora veo que ha habido una serie de acciones. No veo la lógica que le han puesto a este tema. Todos los representantes del Atlético de Madrid son gente con mucha experiencia y no sé a qué viene su estrategia. Tienen nuestra oferta, si quieren aceptar, encantados".

El presidente del FC Barcelona ha dicho que hacen el movimiento por Julián Álvarez desde el respeto máximo al Atlético de Madrid y que no tienen en cuenta por tuits que hizo en su día el club rojiblanco. "Vaya por delante que seguimos teniendo gran respeto al Atlético. Los tuits fueron antes de que Julián Álvarez manifestase que quiere jugar en un equipo grande, no dijo el Barça. Algunos interpretaron el Barça y otros no. No hemos forzado esto, ha sido el jugador. Este futbolista ha estado en la órbita del Barça antes de firma por el Manchester City e, incluso, antes. En ese momento no podíamos afrontar la operación".

El FC Barcelona no ha dicho la cifra de la oferta que le ha trasladado al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Hay que recordar que el club rojiblanco rechazó 150 millones de euros del Real Madrid hace unas semanas y que, de momento, se remite a su cláusula de rescisión que está fijada en unos 500 millones de euros. De hecho, el club rojiblanco ha elevado una queja a la FIFA alegando que el FC Barcelona ha negociado con Julián Álvarez cuando el delantero tiene contrato y no está en los últimos seis meses del mismo.

El aviso de Joan Laporta al Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

No se ha quedado ahí Joan Laporta, ya que el presidente del FC Barcelona ha afirmado que la oferta del club catalán por Julián Álvarez tiene fecha de caducidad, metiéndole así presión a un Atlético de Madrid que sabe de primera mano que el argentino se quiere marchar. "El Barça puede afrontar cual operación pero con lógica deportiva y económica. El mercado lo marcaremos nosotros. He hablado con el Atlético y le dejé claro lo que queríamos. Deco hizo una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça, pero desde mucho antes. Hemos hecho esta propuesta con todo respeto para el club madrileño. Me dijeron que no tenían previsto vender porque no teníamos alternativas. Esta oferta la mantendremos el tiempo que consideremos. No estaremos a expensas de lo que nos pueda decir. Si quiere hacer la operación, estaremos encantados. La oferta no es ilimitada en el tiempo".