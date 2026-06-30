El mensaje de Laporta que recuerda a Julián Álvarez: "Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barcelona"

El que será en días nuevamente presidente azulgrana habla del "orgullo" de que la mayoría de los futbolistas quieran jugar en el equipo culé

Joan Laporta, que en unos días tomará nuevamente posesión como presidente del FC Barcelona, ha dejado un mensaje a través de unas declaraciones que a muchos ha hecho pensar en Julián Álvarez, pese a que el máximo mandatario no ha pronunciado el nombre del delantero del Atlético de Madrid. "Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça", ha asegurado.

Unas afirmaciones que Laporta ha realizado 'El Chiringuito', donde fue felicitado por su 64 cumpleaños y abordado por sus deseos. "Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos", ha comenzado relatando antes de seguir: "La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barcelona".

De una forma más genérica, Laporta ha expresado su deseo de seguir trabajando por el Barcelona y hacerlo crecer. "Que continuamos, que seguiremos engrandeciendo el Barça a nivel institucional, con el estadio nuevo y un proyecto deportivo que seguirá por el camino del éxito", ha indicado.

Las palabras de Laporta sobre los "sueños" que casan con el "sueño" de Julián Álvarez

Las palabras de Laporta sobre el sueño de los jugadores que quieren vestir de azulgrana casan con lo dicho hace unos días por Julián Álvarez desde el Mundial que disputa con Argentina. "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", manifestaba el delantero tras el triunfo de su selección ante Austria. Tampoco aquí 'La Araña' hablaba explícitamente del Barcelona, aunque a nadie se le escapa que lo hacía implícitamente.

El caso es que es el asunto de Julián Álvarez sigue enconado y en punto muerto. Después de que en las últimas semanas incluso la polémica se trasladara a redes sociales y declaraciones públicas de dirigentes del Atlético de Madrid, mostrando su malestar por el proceder del Barcelona, en la situación sigue sin movimientos.

El Atlético de Madrid se mantiene en su postura de no vender a Julián Álvarez y se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que tiene en su contrato el argentino. El Barcelona, por su parte, vio con agrado el posicionamiento del delantero aunque por el momento no le queda más que esperar. Una larga partida de unos y otros que veremos si el paso de la semanas aclara.

La alternativa de Harry Kane para el ataque del Barcelona

Para el Barcelona Julián Álvarez sigue siendo la primera opción y la deseada para suplir la marcha del Robert Lewandowski. Dos tipos de delanteros diferentes en cuanto a características, pero el deseo del club azulgrana es que sea el argentino la apuesta del verano para el ataque y darle un elemento que podría encajar a la perfección en los esquemas de Hansi Flick.

Claro que el de Julián Álvarez no es el único nombre que maneja el Barcelona. Este mismo lunes, desde Inglaterra, se apuntaba el deseo de mover nuevamente ficha por Harry Kane. Una operación igualmente compleja, porque el salario del futbolista y por lo que podría pedir el Bayern de Múnich, pero que en el club catalán no descartan iniciar en un futuro dado que el inglés acaba contrato en junio de 2027 sin que haya de momento renovación de por medio.