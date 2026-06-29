Ter Stegen asume su marcha, da el OK al Ajax y el Barça ya negocia su cesión

Las conversaciones entre Ajax y Barcelona avanzan sobre la base clara de una cesión durante la temporada 2026/2027, en principio sin opción de compra

El futuro de Marc-André Ter Stegen está cada vez más lejos del FC Barcelona y más cerca de Ámsterdam. El portero alemán, peso pesado del vestuario azulgrana durante la última década, ya habría dado el visto bueno a su marcha al Ajax y las negociaciones entre ambos clubes han entrado en una fase decisiva.

El conjunto neerlandés ha presentado una oferta formal al Barcelona para hacerse con el guardameta en calidad de cedido. El gran escollo, como era de esperar, está en el apartado económico puesto que su elevada ficha está muy lejos de las posibilidades del Ajax.

El Barça abre la puerta de salida

A sus 34 años, Ter Stegen ha asumido que su etapa en el Camp Nou ha tocado a su fin. Tras perderse el Mundial por lesión y después de una temporada en la que Hansi Flick le dejó claro que no entraba en sus planes -de hecho salió ya cedido al Girona-, el guardameta busca un nuevo destino donde volver a sentirse importante.

El FC Barcelona está muy por la labor de cerrar la operación. La salida del alemán aliviaría considerablemente la masa salarial de la plantilla, un aspecto que sigue siendo prioritario en los despachos del Camp Nou.

Sin embargo, el acuerdo no será ni mucho menos sencillo. Ter Stegen tiene contrato hasta 2028 y percibe una de las fichas más elevadas del vestuario azulgrana, cercana a los 15 millones de euros brutos debido a los diferimientos salariales pactados en anteriores renovaciones.

El Ajax solo puede asumir una pequeña parte de ese salario, por lo que las tres partes trabajan en una fórmula que permita desbloquear la operación.

Míchel vuelve a la carga

Si hay un gran impulsor de la llegada de Ter Stegen a Ámsterdam, ese es Míchel Sánchez. El técnico madrileño, flamante entrenador del Ajax, ya fichó al portero en el pasado mercado de invierno para el Girona. Sin embargo, una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo frustró su andadura en Montilivi ya que apenas disputó dos encuentros antes de volver a pasar por la enfermería.

Pese a aquella experiencia frustrada, la confianza de Míchel en el portero sigue siendo máxima. El técnico considera que Ter Stegen es el guardameta ideal para liderar su nuevo proyecto y quiere convertirlo en una de las referencias del vestuario 'ajacied'.

El deseo del entrenador es tenerlo cuanto antes a sus órdenes, ya que el Ajax ha iniciado la pretemporada y deberá afrontar tres rondas previas de la Conference League antes del arranque de la Eredivisie, previsto para el próximo 7 de agosto.

El proyecto de Jordi Cruyff convence al alemán

Otro de los factores que han acercado a Ter Stegen al Johan Cruyff Arena es la presencia de Jordi Cruyff como director deportivo del Ajax. El alemán mantiene una excelente relación con el exdirigente azulgrana y ve con muy buenos ojos el proyecto que está tomando forma en uno de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo.

Además, el estilo de juego de Míchel encaja perfectamente con las características del guardameta, destacado siempre por su buena salida de balón con los pies. Ter Stegen volvería a sentirse protagonista y tendría garantizada la titularidad, aspectos fundamentales para un futbolista que necesita recuperar sensaciones tras un año especialmente complicado.

La fórmula: cesión sin opción de compra

Las conversaciones entre Ajax y Barcelona avanzan sobre la base clara de una cesión para la temporada 2026/2027 y, en principio, sin opción de compra.

Las tres partes consideran que la operación tiene sentido desde el punto de vista deportivo. El Ajax gana un líder y un portero de máximo nivel, Ter Stegen recupera protagonismo y el Barcelona libera una parte importante de su masa salarial.

Ahora solo queda resolver el aspecto económico. El primer contacto formal ya se ha producido y las negociaciones están en marcha. Después de doce temporadas defendiendo la portería azulgrana, Marc-André Ter Stegen se encuentra más cerca que nunca de iniciar una nueva aventura en el Johan Cruyff Arena.