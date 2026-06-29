El viejo anhelo del Barcelona por Harry Kane

El club catalán ya sondeó la opción del inglés hace un tiempo y nuevamente podría mover ficha por el 'nueve' del Bayern de Múnich una vez termine su participación en el Mundial

El asunto del delantero sigue siendo asunto prioritario en el FC Barcelona tras la marcha de Robert Lewandowski, ya con nuevo destino en Chicago. Ahí Julián Álvarez sigue siendo el deseado, pese a todas las dificultades que entraña su fichaje y la negativa del Atlético de Madrid. Sin embargo el club azulgrana no es el único nombre que tiene en mente y aparece en escena Harry Kane, un punta que no es la primera vez que se vincula a un interés culé.

Tampoco sería fácil la llegada de Kane al Barcelona. La entidad catalana, según el Daily Mail, ya tanteó hace algún tiempo la opción del delantero inglés cuando barruntaba la marcha de Lewandowski y se encontró que el delantero se encontraba a gusto en el Bayern de Múnich y que no valoraba su salida. Sin embargo, ahora tras el Mundial, nuevamente podría intentar acercarse al 'nueve' de la selección de Inglaterra.

Harry Kane entra en su último año de contrato con el Bayern de Múnich

La idea del Barcelona llegaría por la tesitura en la que se puede encontrar el Bayern de Múnich y Kane al entrar en su último año de contrato. Las partes acaban su vinculación en el verano de 2027 sin que los intentos de renovación hayan llegado a buen puerto. Un escenario que hace que la entidad azulgrana pueda abordar el movimiento, siempre y cuando el delantero termine su participación en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Desde luego las prestaciones de Kane están más que contrastadas. Sus números con el Bayern de Múnich y con la selección de Inglaterra hablan a las claras de las cualidades del que sería un extraordinario reemplazo de Lewandowski, pese a que el atacante tiene ya 32 años. No sería una apuesta de futuro, pero sí rendimiento asegurado para el proyecto azulgrana que nuevamente pondrá en manos de Hansi Flick y que tiene como objetivo dar el salto para conquistar la Champions League tras las dos Ligas ganadas.

Se trataría de una operación costosa, por lo que pagó el Bayern y por el salario de Harry Kane

La fidelidad de Kane al Bayern de Múnich ha sido clara en este tiempo, aunque el hecho de que no haya renovado aún abre ese resquicio para otros clubes, entre ellos el Barcelona. Cierto es que tan potentes son los números goleadores del inglés, como costosa podría ser afrontar una operación de esta envergadura.

Kane le costó casi 100 millones de euros al Bayern de Múnich que no pondría fácil su salida, aunque el escenario sería distinto si no llegase la renovación. También el salario del punta son palabras mayores, ya que podría estar por encima de los 25 millones de euros anuales. Un asunto no menor a salvar.

Para el Barcelona Julián Álvarez sigue siendo el preferido, por más que el Atlético de Madrid de momento se remita a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El verano es largo habrá que esperar para ver qué sucede con el argentino, que hace unos días daba un paso al frente y expresaba públicamente su deseo de salir del club colchonero. Mientras tanto, el club culé valora otras opciones y se mantiene atento a la también complicada opción de Kane.