Confesión de Javi Moreno: "Quería venir cedido al Betis en Navidad, pero el Milan no me dejó"

El popular exdelantero revela que en pleno apogeo de su carrera el Betis llamó a su puerta para una cesión y que él estaba dispuesto, pero que un conocido alto cargo rossonero le paró los pies

El fútbol esconde miles de historias que se van conociendo a cuentagotas, contadas por los propios futbolistas en entrevistas en las que repasan su trayectoria y revelan detalles que hasta el momento no se conocían y que en, algunos casos, son sorprendentes.

Así, recientemente se ha sabido, en boca del protagonista, que un popular delantero español a finales de los 90 y sobre todo en la primera década del nuevo siglo estuvo muy cerca de recalar en el Betis, pero que el mismísimo Adriano Galliani, por entonces director deportivo del Milan, se lo impidió.

Se trata de Javi Moreno, exdelantero y ahora entrenador, que militó en diversos clubes españoles como el Córdoba, el Numancia, el Alavés, el Atlético de Madrid o el Zaragoza y también en el Bolton inglés.

Javi Moreno revela las palabras con las que Galliani le privó de ir al Betis

Ahora, a sus 51 años, ha confesado que en enero de 2002 hubo movimientos para poner rumbo al Benito Villamarín en condición de cedido pocos meses después de haber aterrizado en el Milan a cambio de 18 millones de euros procedente del Alavés.

El exfutbolista aseguró que lo intentó, pero que se topó con el alto cargo rossonero y finalmente se quedó hasta final de curso en San siro, para en verano marcharse al Atlético por 13 kilos.

"Yo me quería venir cedido al Betis, porque el Betis me quería, justo en la época de Navidad, pero empecé a meter goles y llegó Galliani y me dijo 'no, tú no te mueves de aquí, no te vas a ir a ningún sitio", recordó en la entrevista con Offsiders el expunta, que vio frenado su deseo por una racha anotadora que hizo que el Milan le cerrara las puertas.

"Le metí tres goles a la Lazio, uno en casa y dos allí en cuartos de la Coppa Italia. Le metí un gol a la Juve, tres o cuatro en la Copa de la UEFA... Metí 8 goles en total. Fui el tercer delantero que más goles metió y seguramente el que menos jugaba. Porque es que escucha: Shevchenko, Inzaghi, Bierhoff, José Mari, Marco Simone, Pirlo, que ahora lo conocéis de mediocentro, pero era mediapunta, Rui Costa... A Shevchenko y a Inzaghi se les caían los goles", señaló Moreno, que apuntó el motivo por el que deseaba vestir la elástica heliopolitana.

El Mundial de Corea y Japón como objetivo

"Entonces, con tanta competencia te hacía difícil jugar, y lo que deseaba era venirme a España porque quería ir al Mundial de Corea y Japón con la selección, pero allí apareció Galliani y no me dejó", rememoró Javi Moreno, que pudo ser jugador del Betis a principios del Siglo XXI.