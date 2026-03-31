Ducati también culpa a Marc Márquez

"Marc aún no está bien", reconoce el team manager de la marca italiana, que respalda así las palabras del propio Márquez, en las que decía que el primero que tiene que mejorar es él

Marc Márquez sorprendía al finalizar en el circuito de Las Américas el Gran Premio de Estados Unidos y, pese a remontar hasta el quinto puesto y a que las Ducati se vieron claramente superadas por las Aprilia, asumió parte de la culpa de haber sido quinto.

El piloto de Cervera, por un lado, reconocía que no está para esa pelea, pero sí para haberlo hecho con Pedro Acosta por la tercera posición y que la sanción que sufrió impidió esa pelea. "Sí luchar por el podio, pero no por la victoria", aclaró sobre sus posibilidades si no hubiera tenido que cumplir la 'vuelta larga' con la que fue sancionado por tirar el sábado a Di Giannantonio.

Y, por otro, también advirtió que más que mejorar Ducati, el que tiene que mejorar es él. "Jerez será, por supuesto, un tipo de circuito diferente, pero al final, cuando eres rápido, eres rápido en todas partes. Allí intentaremos dar un paso y especialmente quiero dar un paso en mí mismo más que en la moto. Me falta a mí, no a la moto", indicaba el español, quien reconoce sufrir mucho en las primeras vueltas por la lesión que arrastra desde la pasada temporada. "En las primeras vueltas, cuando los neumáticos son nuevos, la moto se vuelve más agresiva y yo no puedo pilotar en este momento", desvela para justificar por qué va de menos a más en las carreras.

Sus palabras tratan también de liberar de la presión a Ducati, que la pasada semana había dejado claro, por medio de Davide Tardozzi, que no podían depender siempre del talento de Marc Márquez si querían luchar por el título.

David Tardozzi espera que la mejoría de Márquez sea la de Ducati

Tras ellas, el propio Tardozzi admite que él tampoco ve bien a Marc Márquez y que, por ello, los resultados no están a la altura de lo que se espera de él. "En mi opinión, Marc no está aún al 100%. Cuando adelantó a Raúl Fernández y alcanzó a Pecco y Bastianini, ganó ocho décimas en cinco o seis vueltas. Esto significa que, cuando está en forma, es capaz de meterse por delante, pero Márquez es Márquez", ratifica el team manager de Ducati, 'fan' incondicional y uno de los que más confía en el piloto de Cervera.

Tardozzi no sabe cuánto le falta, pero sí que no está bien. "Si me pides un porcentaje... es como tirar los dados. No puedo decirlo, pero estoy seguro de que no es correcto. Desafortunadamente, lo que pasó en Indonesia todavía tiene consecuencias, aún no está bien", se ratifica el técnico de Ducati, quien, como su piloto recordaba el domingo, son los otros los que pueden perder ahora el Mundial y eso es algo con lo que los demás tendrán que lidiar.

"Aún quedan 19 carreras, nada está perdido, aunque ahora parezca que vamos por detrás. (...) Tenemos la oportunidad de remontar en el campeonato", sentenciaba el veterano jefe de equipo de Ducati Corse.