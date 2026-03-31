Samu López le pide cabeza a Alcaraz: ''Debe controlar esos impulsos''

Tras la gira americana y el ascenso de Sinner, el entrenador del murciano analiza la importancia de gestionar las emociones en pista para proteger su liderato

Tras el cierre de la gira estadounidense, Carlos Alcaraz se prepara para enfrentarse a su superficie favorita: la tierra batida. Carlitos llega a la cita de Montecarlo con la misión de proteger su liderato en el ranking ATP en una superficie que le resulta bastante cómoda. En este escenario su entrenador, Samu López, analizó en Eurosport el presente del murciano y algunos episodios recientes que han generado ruido mediático.

Carlos Alcaraz debe olvidar los fantasmas de la gira americana

Uno de los temas centrales fue la comentada reacción de Alcaraz ante Sebastian Korda, donde soltó un frustrado ''no puedo más, me quiero ir a casa''. Aunque figuras como Patrick Mouratoglou aprovecharon para criticarlo, Samu López, entrenador de Alcaraz, prefiere la calma: ''Tiene que entender que estos comentarios tienen mucha trascendencia fuera del equipo. Internamente no, porque sabemos la situación, pero debe tratar de controlar esos impulsos para no mostrar debilidades al contrario''.

Pese a su salida temprana en Florida y el acecho de Jannik Sinner en la clasificación ATP, el equipo no entra en pánico. El técnico asegura que Carlitos ''entiende que puede pasar y que no es un drama. Ya le ha sucedido antes''. Al mirar el cuadro completo del año, incluyendo sus títulos en Australia y Doha junto a las semifinales de Indian Wells, la conclusión es clara: ''Hago un balance positivo. Carlos ha sacado un primer trimestre muy bueno en el que ha rendido todo lo que ha podido''.

Montecarlo, primera parada europea

Ahora, tras entrenar en casa para adaptarse a la tierra batida, el objetivo es administrar las fuerzas. Según Samu López, el nivel de exigencia actual obliga a ser selectivos: ''Tienes que centrarte en decir ‘Oye, ¿Dónde quiero llegar al 100%?’ y en eso sí que preocuparte. Normalmente lo marcan los cuatro grandes''. Con Montecarlo como punto de partida, el camino del actual número uno del mundo tiene una meta fijada entre ceja y ceja: Roland Garros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que Jannik Sinner acecha. El italiano, que no tuvo un buen principio de temporada, lo ha solucionado en la gira estadounidense convirtiéndose en el ganador del Sunshine Doble. Esto implica llevarse dos torneos consecutivos: Indian Wells y el Open de Miami. Un logro que ya ha logrado y gracias a los que ha dado un subidón de puntos, por lo que su objetivo ahora mismo es superar al murciano que se ha visto en horas bajas.