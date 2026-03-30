Alcaraz se pone a punto para Montecarlo con Landaluce

Carlitos inicia su preparación para la gira de tierra batida en Murcia junto al joven Martín Landaluce, buscando recuperar su mejor versión física y mental antes de la cita de Montecarlo

Carlos Alcaraz ya ha activado el modo tierra batida y lo ha hecho con un invitado de excepción en casa. Tras el inesperado traspié sufrido en el Miami Open, donde se despidió de forma prematura en tercera ronda ante Sebastian Korda, el murciano ha regresado a las pistas del Club de Campo de Murcia para iniciar su preparación específica para la gira europea de arcilla. Para subir el listón de intensidad en sus entrenamientos, Alcaraz ha contado con la ayuda de Martín Landaluce, la gran sensación del tenis madrileño, quien casualmente viene de completar un torneo brillante en Florida.

Alcaraz comienza la gira europea

La sesión ha servido no solo para que Carlitos recupere el ritmo de competición sobre su superficie predilecta, sino también para escenificar la excelente sintonía que existe entre las dos joyas del tenis español. En un vídeo compartido por Antonio Hernández, director de comunicación del club murciano, se ha podido ver un afectuoso saludo entre ambos. Alcaraz no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a Landaluce por su gran papel en Miami, donde el madrileño logró precisamente lo que el número uno no pudo: derrotar a Korda en los octavos de final antes de caer frente al finalista Jiri Lehecka.

Este rodaje es vital para un Alcaraz que afronta un mes de abril y mayo de máxima exigencia. El calendario de tierra batida no da tregua y el murciano tiene ante sí el reto de defender una cantidad ingente de puntos. Alcaraz llega como vigente campeón a citas de la talla del Masters 1.000 de Montecarlo, el Masters 1.000 de Roma y, por supuesto, Roland Garros. En este escenario, el margen de error es mínimo, ya que solo tiene opciones reales de sumar puntos extra en el Conde de Godó, donde fue finalista el curso pasado, y en el Mutua Madrid Open, torneo que se saltó en 2025 y donde Sinner tampoco compitió.

Un merecido descanso

Con las pilas cargadas tras unos días de desconexión, el objetivo del pupilo de Samu López es llegar a la primera gran cita en el Principado con el feeling necesario para frenar el ascenso de sus perseguidores. Entrenar con jugadores con la proyección y el hambre de Landaluce es la fórmula elegida para recuperar esa versión arrolladora que tanto se echó de menos en tierras estadounidenses. La cuenta atrás para Montecarlo ha comenzado y Alcaraz ya se prepara para la tierra batida.