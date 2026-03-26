Carlos Alcaraz acepta el reto de Arturo Coello y Agustín Tapia y se aventura a dar un resultado

El número 1 del ránking mundial del tenis se quedó en Miami tras su eliminación en el Masters 1000 y ha estado presenciando el torneo del circuito Premier Padel

Al mal tiempo, buena cara. Carlos Alcaraz cayó eliminado en el Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda, resultado inesperado que remarca un mal momento del que espera salir cuanto antes. Sin embargo, lejos de ahogarse en lamentos, el número 1 del tenis se ha quedado en la ciudad de Florida para disfrutar algunos días más y de paso echar un ojo al Miami P1 del circuito Premier Padel, en el cual ha compartido momentos con los mejores del ranking, Arturo Coello y Agustín Tapia.

Son los Golden Boys, principales referencias de este deporte, quienes han retado al murciano hasta el punto de que esta ha asegurado que en un hipotético partido contra ambos, el triunfo sería para él y Jannik Sinner como equipo.

"¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganaríamos nosotros, sin duda", comenta l ganador de siete Grand Slam, quien disfrutó del espectáculo del pádel y fue recibido por el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, el CEO de Premier Padel, David Serrahima, y la leyenda Fernando Belasteguin, director del P1 de Miami.

Además, Alcaraz compartió momentos con Agustin Tapia y Arturo Coello, luego con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, antes de sentarse en primera fila en la tribuna de autoridades junto al presidente Carraro para ver los partidos.

Alcaraz, su cercanía con el pádel y los más preparados de la ATP

Lejos de hacer de menos al deporte de las palas, el número uno del tenis mundial admite sentirse atraído por tal disciplina, considerando a la vez que jugadores como el búlgaro Grigor Dimitrov o el alemán Alexander Zverev serían algunos de los que tendrían muchas posibilidades de brillar en el pádel.

"Yo también me estoy acercando al pádel últimamente. Sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus smashes", sentencia.

Arturo Coello y Agustín Tapia, gran comienzo en el Miami P1

Siguiendo con los Golden Boys, quienes han estado en las tres finales disputadas hasta el momento en el circuito Premier Padel para hacerse con dos títulos, tenemos que en Miami han comenzado realmente fuerte al resolver su primer compromiso por 6-1 y 6-4 ante Eduardo Agustín Torre y Francisco Cabeza Teres. Ya en cuartos de final les tocará verse las caras Leonel Daniel Aguirre y Alejandro Arroyo. Sobra decir que son los grandes favoritos para hacerse con el título en Miami.