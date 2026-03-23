30 aniversario

Juan Lebrón se queda sin el gran premio

El gaditano y Augsburger caen ante los Uno en la final del Cancún Premier Pádel P2; Brea y Triay pueden con Paula Josemaría y Bea González

Juan Lebrón se queda sin el gran premio

Coello y Tapia ganaron en Cancún@premierpadel

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

Los número uno frenaron la rebelión de las parejas emergentes y se hicieron con un P2 de Cancún que ha estado plagado de sorpresas hasta esa final, en la que tanto Coello y Tapia como Brea y Triay han sumado sus segundo título de la temporada.

Juan Lebrón y Leo Augsburger se quedaron a las puertas de ganar su primer torneo como pareja en el Cancún Premier Pádel P2; igual que Paula Josemaría y Bea González, una pareja que aún se encuentra en pleno crecimiento y que aún no está para disputarle torneos a las número uno del mundo.

El duelo más igualado fue el que cerró el torneo. Era la segunda vez que Leo Augsburger y Juan Lebrón se enfrentaban a Arturo Coello y Agustín Tapia y, como en Riad, ganaron los segundos en tres sets y con un resultado muy ajustado.

Los número uno ganaron tras darle la vuelta a un partido en el que perdieron el primer set y ganaron el último tras romper en el turno final de saque de sus rivales. El 6-7(5) 6-3 7-5 lo dice todo.

Tras darle la vuelta al primer set y ganarlo en el 'tie break', Lebrón y Augsburger se vieron superados por unos Tapia y Coello que encarrilaron la segunda manga con un 4-0 inicial que fue ya inalcanzable para sus rivales. En el tercer set parecía repetirse la jugada cuando los Uno se pusieron 3-0, pero la pareja número tres reaccionó a tiempo y equilibró el set. Con cinco iguales, Coello y Tapia sacaron a relucir su mayor solvencia en estos finales ajustados y se hicieron con su segundo título de la temporada tras el de Riad y se quitaron la espina de la derrota de Gijón.

Paula Josemaría y Bea González caen ante Gemma Triay y Delfi Brea

También era la primera final -y el primer duelo- entre Paula Josemaría y Bea González ante Gemma Triay y Delfi Brea. La extremeña y la andaluza han necesitado de tres torneos para llegar a su primera final, pero de momento no les da para más.

González y Josemaría plantaron cara a las número Uno en el primer set, pero a partir de ahí fueron inferiores y acabaron perdiendo por 7-6(4) y 6-1. Lideradas por Paula Josemaría., las número dos tuvieron una bola de set al resto en la primera manga. No lo aprovecharon y tras perder el set en el 'tie break' se vinieron abajo.

Delfi Brea y Gemma Triay, que habían estrenado su palmarés esta temporada en el Gijón Premier Pádel P2, ganan su segundo torneo consecutivo y refuerzan su posición como líderes del ránking mundial.

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