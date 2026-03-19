Una noche terrible se lleva por delante a Martín di Nenno, Momo González, Coki Nieto y Jon Sanz en el P2 de Cancún

La lluvia, las interrupciones y el viento dan forma a una tormenta perfecta para eliminar a dos de las parejas cabezas de serie a las primeras de cambio en el torneo mexicano

Si querían emoción, en el P2 de Cancún tienen dos tazas. El tercer torneo del año 2026 en el circuito Premier Padel ha comenzado entre tinieblas, esas que han envuelto los partidos de dieciseisavos de final en lluvia, viento y frío, creando a un noche horrible que no han podido superar dos de las parejas cabezas de serie de la competición, las formadas por Coki Nieto y Jon Sanz por un lado, y de Momo González y Martín Di Nenno por el otro.

Entre interrupciones y, por supuesto, un gran juego de los rivales, se despedían en su debut los número 5 y los número 7 del mundo, en lo que supone un doble sorpresón en la segunda jornada del cuadro final, el cual queda aún más despejado para los principales favoritos a la victoria.

Adiós a Momo González y Martín di Nenno

A las primeras de cambio, casi sin tiempo a aclimatarse, los séptimos cabezas de serie, Momo González y Martín Di Nenno, se han despedido de tierras mexicanas tras caer en su encuentro contra Guillermo Collado y Pol Hernández, quienes podemos decir que se adaptaron mejor a la complicada meteorología y a tener que parar en hasta dos ocasiones por la lluvia.

En un choque que podemos definir como de supervivencia, Collado y Hernández dieron el golpe definitivo al imponerse en sendos tie-break (7-6 y 7-6) para citarse en octavos de final con Álex Ruiz y Juanlu Esbrí, quienes sacaron adelante su compromiso tras remontar a Tino Libaak y Álex Chozas por 3-6 6-1 y 7-6.

Jon Sanz y Coki Nieto siguen el camino de vuelta a casa

Si lo ocurrido con Di Nenno y González suena a sorpresa, qué decir de Jon Sanz y Coki Nieto. Tras hacer sufrir de lo lindo en las semifinales del P2 de Gijón a Ale Galán y Fede Chingotto, finalmente campeones del torneo, los números 5 del mundo también se despiden de Cancún a las primeras de cambio.

Sin ser capaces de adaptarse a la pista, Sanz y Nieto han sucumbido frente a Lucas Campagnolo y Jairo Bautista por un más que contundente 6-0 y 6-0. Los datos no engañan. Coki y Jon han cometido hasta 28 errores no forzados por 15 de sus contrincantes, que han realizado sin duda un trabajo espectacular.

De cara a la siguiente ronda, Campagnolo y Bautista se las verán en los octavos de final con Enrique Goenaga y Aimar Goñi. Los españoles han completado el cuadro de los que siguen vivos en el torneo al derrotar por 7-6, 5-7 y 6-4 a la pareja formada por Javi Leal y Álvaro Cepero.