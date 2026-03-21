Los Mágicos ponen patas arriba el Cancún Premier Pádel P2 2026

En el torneo donde fueron subcampeones hace un año, Tolito Aguirre y Gonza Alfonso han dejado fuera, por separado, a las parejas número dos y cuatro del circuito: Ale Galán-Fede Chingotto y Mike Yanguas-Franco Stupaczuk

No hay día sin grandes sorpresas en el Cancún Premier Pádel P2 2026, un torneo que por primera vez en mucho tiempo va a ver a parejas fuera del Top-8 en semifinales y varios Top-4 eliminados, entre ellos, los números 2 y 4 del cuadro masculino y los 3 y 4 del femenino.

Si ya en primera ronda caían Jon Sanz-Coki Nieto y Di Nenno-Momo González, y al día siguiente hacían lo propio Paquito Navarro y Fran Guerrero, entre otros, la gran sorpresa estaba reservada para la ronda de cuartos de final, donde los campeones de Gijón, Ale Galán y Fede Chingotto, han cedido por primera vez antes de la final en esta temporada.

Lo más llamativo es que lo han hecho ante una pareja que está jugando su antepenúltimo torneo juntos. Sin presión, el exnúmero uno Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso se han desatado en Cancún y, en cuartos, superaron por 7-5 y 6-4 a los número dos. Ahora se las verán con Juan Lebrón y Leo Augsburger, que buscan su primera final de la temporada.

No sólo cayó la pareja número dos, sino que también lo hizo la cuatro: Mike Yanguas-Franco Stupaczuk. Y si uno de Los Mágicos (Gonza Alfonso) fue el culpable de la anterior, el otro, Tolito Aguirre, fue protagonista en ésta. Aguirre y su compañero Álex Arroyo superaron a Yanguas y Stupaczuk por 6-3 y 6-3, y ahora se cruzarán con los números uno.

Se da la casualidad que Gonza Alfonso y Tolito Aguirre defendían aquí la final que lograron el pasado año, cuando el boicot les permitió llegar a las últimas rondas. A la espera de lo que hagan en semifinales, no perderán muchos puntos en tierras mexicanas.

Ari Sánchez y Andrea Ustero también se despiden en Cancún

Las sorpresas no se circunscribieron al cuadro masculino, ya que en el femenino también vio caer por primera vez ante de una final a las campeonas de Riad y finalistas en Gijón: Ari Sánchez y Andrea Ustero. Las catalanas cayeron ante una paisana como Marina Guinart y Vero Virseda por 7-5 y 6-3.

Tampoco estarán en semifinales Claudia Fernández y Sofia Araujo, que no acaban de arrancar como pareja y que perdieron, en este caso, frente a Marta Ortega y Martina Calvo (6-3, 3-6 y 6-4).

Resultados de cuartos de final masculinos Cancún Premier Pádel P2 2026

Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso a Ale Galán / Fede Chingotto 7-5 y 6-4

Agustín Tapia / Arturo Coello a Lucas Campagnolo / Jairo Bautista 4-0 y retirada

Juan Lebrón / Leo Augsburger a Guillermo Collado / Pol Hernández 6-3 y 6-1

Tolito Aguirre / Álex Arroyo a Mike Yanguas / Franco Stupaczuk 6-3 y 6-3

Resultados de cuartos de final femeninos Cancún Premier Pádel P2 2026

Gemma Triay / Delfina Brea a Nuria Rodríguez / Giulia Dal Pozzo 6-1 y 6-1

Paula Josemaría / Bea González a Ale Salazar / Alejandra Alonso 6-2 y 6-2

Marina Guinart / Vero Virseda a Ari Sánchez / Andrea Ustero 7-5 y 6-3

Marta Ortega / Martina Calvo a Claudia Fernández / Sofia Araujo 6-3, 3-6 y 6-4

Horarios de las semifinales del Cancún Premier Pádel P2 2026

Gemma Triay / Delfina Brea vs Marina Guinart / Vero Virseda (22:00 horas -hora peninsular española-)

Marta Ortega / Martina Calvo vs Paula Josemaría / Bea González (A continuación)

Juan Lebrón / Leo Augsburger vs Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso (No antes de las 1:30 horas)

Agustín Tapia / Arturo Coello vs Tolito Aguirre / Álex Arroyo (A continuación)

Dónde ver por TV el Cancún Premier Pádel P2 2026

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, puede verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus. En Movistar puedes encontrar los partidos en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.

En ESTADIO Deportivo también les daremos cumplida cuenta de todo lo que ocurra en este torneo y en el circuito de pádel en general.