Paquito Navarro se despide y Arturo Coello se queda en el alambre

El jugador hispalense no consigue alcanzar los cuartos de final en el P2 de Cancún al morder el polvo contra Aguirre y Arroyo

La ronda de octavos de octavos de final del P2 de Cancún del circuito Premier Padel ha estado repleta de emoción. Si los múltiples cambios de pareja vividos en el periodo entre temporada ya invitaba a un nuevo paradigma, ese se está terminando de confirmar en la pista; eso sí, con certezas con eliminaciones como la de Paquito Navarro y matices alrededor de Arturo Coello y Agustín Tapia, que viven entre el medio gas y una superioridad a latigazos.

En tierras mexicanas Paquito Navarro ha visto como prácticamente se repetía la historia de lo ocurrido en el P2 de Gijón. En Asturias perdió en su debut para no poder alcanzar los cuartos de final y ahora, pese a vencer en su primer choque, no ha podido superar los octavos de final junto a Fran Guerrero.

Pese a comenzar ganando el primer set por 6-3, la pareja número 6 del mundo ha visto como Leonel Daniel Aguirre y Alejandro Arroyo les remontaban con dos mangas en las que apenas les han dado opción para cerrarlas por 3-6 y 2-6. Ahora el dúo hispano - argentino se cita en cuartos con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk.

Los Golden Boys, abonados a los tres sets

Ya es casi tradición. Lejos del dominio aplastante de 2025, Arturo Coello y Agustín Tapia parecen bastante más vulnerables pese a haber alcanzado la final en los dos torneos ya disputados. Así, y por tercera competencia consecutiva, abren su participación necesitando tres sets para clasificar a cuartos de final. No es que sea algo grave, pero da la sensación de que viven en el alambre y que el día menos pensado puede llegar el batacazo.

En Cancún cayeron en el primer set por 3-6 ante Pablo Lijo y Maximiliano Arce Simo, pusieron la igualada en el segundo con un 6-2 y necesitaron del tie-break en el tercero para sacar billete a una próxima ronda en la que se medirán a Lucas Campagnolo y Jairo Bautista. Siguen siendo favoritos para llevarse el título, pero no acaban de inspirar confianza.

Resultados de octavos de final en el P2 de Cancún

Cuadro masculino

Agustín Tapia / Arturo Coello a Pablo Lijó / Maximiliano Arce Simo: 3-6, 6-2, 7-6

Lucas Campagnolo / Jairo Bautista a Enrique Goenaga / Aimar Goñi Lacabe: 7-6, 7-6.

Leonel Daniel Aguirre / Alejandro Arroyo a Francisco Navarro / Francisco Guerrero: 3-6, 6-3, 6-2

Alejandro Galán / Federico Chingotto a Javier García / Javier Barahona: 6-2, 6-4

Juan Lebrón / Leandro Román Augsburger a Gonzalo Rubio / Javier Ruiz González: 6-4, 6-2

Mike Yanguas / Franco Stupaczuk a Eduardo Alonso / Juan Tello: 6-3, 6-3

Guillermo Collado Losada / Pol Hernández Álvarez a Alejandro Ruiz Granados / Juanlu Esbrí: 6-1, 3-6, 6-3

Carlos Daniel Gutiérrez / Gonzalo Gabriel Alfonso a Javier Garrido / Lucas Bergamini: 6-3, 7-5.