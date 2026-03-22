Juan Lebrón consuma su sorpasso con Leo Augsburger

La pareja número tres aspira a ganar su primer título de la temporada en Cancún, donde Paula Josemaría y Bea González también se estrenan en una final

Tras muchas sorpresas, la lógica se impuso en las semifinales del Cancún Premier Pádel P2 2026, tercer torneo de la temporada, y eso permitió estrenarse a dos de las parejas más mediáticas del momento, pero que aún no habían alcanzado el partido por el título.

Juan Lebrón y Leo Augsburger tendrán la oportunidad de ganar en México su primer torneo juntos tras derrotar en semifinales a la pareja que había sido la sensación del torneo, los argentinos Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso. Lebrón y Augsburger no permitieron que se les subieran a las barbas, como habían hecho el día anterior con Galán y Chingotto, y apenas les dejaron hacer tres juegos.

Sus rivales en la final serán los Uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que sí sufrieron algo más ante Tolito Aguirre y Álex Arroyo, pero que a partir de ganar el 'tie break' del primer set, controlaron el partido con comodidad. Será la decimoctava final seguida para Tapia y Coello.

La otra pareja que se estrena en las finales es la que forman la exnúmero uno Paula Josemaría y la malagueña Bea González, que habían fallado en sus dos primeros torneos juntas, pero que ya tendrán la oportunidad de sumar un título en este tercero. Josemaría y González pasaron por encima de una de las parejas de moda, la formada por Marta Ortega y Martina Calvo.

Será el primer duelo de las Uno contra las Dos de la temporada, ya que se las verán en la final ante Delfi Brea y Gemma Triay, quienes tuvieron que luchar mucho ante Marina Guinart y Vero Virseda en el primer set. A partir de ahí, el segundo fue un paseo para ellas.

Resultados de semifinales masculinas Cancún Premier Pádel P2 2026

Juan Lebrón / Leo Augsburger a Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso 6-1 y 6-2

Agustín Tapia / Arturo Coello vs Tolito Aguirre / Álex Arroyo 7-6(1) y 6-1

Resultados de semifinales femeninas Cancún Premier Pádel P2 2026

Gemma Triay / Delfina Brea vs Marina Guinart / Vero Virseda 7-6(1) y 6-1

Paula Josemaría / Bea González a Marta Ortega / Martina Calvo 6-2 y 6-3

Horarios de las finales del Cancún Premier Pádel P2 2026

Gemma Triay / Delfina Brea vs Paula Josemaría / Bea González (23:00 horas -hora peninsular española-)

Juan Lebrón / Leo Augsburger vs Agustín Tapia / Arturo Coello (No antes de la 1:00 de la madrugada)

Dónde ver por TV el Cancún Premier Pádel P2 2026

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, puede verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus. En Movistar puedes encontrar los partidos en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.

En ESTADIO Deportivo también les daremos cumplida cuenta de todo lo que ocurra en este torneo y en el circuito de pádel en general.