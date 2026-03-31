Williams respalda a Sainz y promete un cambio: ''Necesitamos un coche digno''

Tras el parón de la F1 y los problemas de peso del FW48, James Vowles elogia el trabajo de sus pilotos en pista y fija Miami como la fecha clave para ofrecer a Carlos Sainz un monoplaza competitivo

La Fórmula 1 entra en un periodo de pausa inesperado que se extenderá hasta el próximo 3 de mayo, cuando el Gran Circo retome la acción en el GP de Miami. La cancelación de las citas en Bahréin y Arabia Saudí ha regalado cinco semanas de margen a las escuderías para pulir sus monoplazas.

Este respiro es especialmente vital para equipos con urgencias mecánicas, como Williams, cuyo FW48 ha debutado con un lastre de sobrepeso estimado de 30 kilos. Hasta la fecha, el casillero de Grove solo cuenta con los dos puntos que Carlos Sainz rascó en China, tras un fin de semana gris en Japón donde el madrileño terminó 15º y Alex Albon cruzó la meta en la vigésima posición.

Williams promete cambios

A pesar de que los resultados en Suzuka no invitan al optimismo, James Vowles ha querido dar la cara por sus pilotos. El jefe de filas de Williams elogió el esfuerzo realizado en pista: ''Bien hecho, Carlos, fue una conducción impecable y lo dio todo, pero así es como está el coche hoy. Y bien hecho, Alex, condujo a la perfección y luego completó un programa de pruebas que será invaluable para nosotros para el aprendizaje futuro''.

Para Vowles, lo vivido en tierras niponas debe servir como catalizador para una reestructuración profunda: ''Suzuka fue un día doloroso, y quiero que marque un antes y un después y asegurarme de que mejoremos el rendimiento en cada carrera de ahora en adelante este año y luchemos por una posición que nos permita sumar puntos cada fin de semana'', sentenció el ingeniero.

El objetivo es llegar a Miami de la mejor forma posible

El ingeniero británico es consciente de que el equipo depo debe dar un paso al frente para ofrecer a sus pilotos la mejor versión posible en este momento del FW48. De cara a Miami, la promesa es clara: ''Estas próximas cinco semanas serán de las más difíciles para nosotros, a propósito, ya que nos esforzaremos al máximo y nos aseguraremos de volver a Miami con un coche que sea digno de sumar puntos''.

Por su parte, Carlos Sainz mantiene una actitud constructiva pese a la dificultad de pilotar un coche que ha sufrido con el cambio de normativa. El madrileño destacó que, dadas las circunstancias, ''sacamos el máximo provecho del coche en la carrera. Además, una buena salida y una parada en boxes acertada nos permitieron hacer nuestra mejor carrera posible, así que estoy satisfecho''. Sainz confía en que este parón sirva para dar un salto cualitativo: ''El equipo y yo estamos trabajando duro para entender este coche y su normativa, y creo que llegamos a este parón inicial preparados para mejorar notablemente el rendimiento del coche''.