Honda da serias esperanzas a Fernando Alonso y señala las pautas a seguir

La marca nipona celebra que acabara en Suzuka y avisa que toda la información que han adquirido en el Gran Premio de Japón puede ser clave para la ansiada mejoría del motor de los Aston Martin

"Nunca había deseado tanto que un coche terminara una carrera". Koji Watanabe, presidente de Honda Racing (HRC), hacía partícipes a todos en el circuito de Suzuka de lo que había significado ver finalizar a Fernando Alonso la carrera. Sólo pudo ser 18º, fue doblado, pero el hecho de poder acabar ya es un punto de partida para un Aston Martin que ha tenido a la fiabilidad como el gran problema en este arranque de la temporada de Fórmula 1.

Tanto en Aston Martin como el HRC dejaban otro mensaje y tenían claro que no hay "nada que celebrar". Pero acabar ya es un avance. Y ahora tiene un mes para seguir arreglando el desaguisado en el que se han convertido estas primeras carreras.

Lejos de la tensión de las últimas semanas, con acusaciones cruzadas, improperios de algún piloto -Stroll en China- y cambios drásticos en el staff, ahora parece que todos han decidido calmar los ánimos, asumir la mala situación y tratar de empujar en una sola dirección. En el Gran Premio de Japón, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se mostraron comedidos, y eso que no hubo mejoría con respecto a China, y desde Aston Martin y Honda mandaron un mensaje de cordialidad, que se plasmó en el saludo de los dos máximos dirigentes.

El jefe de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, dejaba claro que todos iban a ir de la mano y mostraba su fe en Honda. "Tendremos que seguir trabajando con nuestro socio y así lo haremos. Tengo bastante confianza en que para Miami podremos dar un paso más y dejar de hablar de ello", indicó el luxemburgués.

No obstante, en Honda avisan que no será un camino rápido y que Miami podría ser pronto para empezar a ver serios avances. Así lo confirma el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, daba a los medios desplazados a Suzuka todos los detalles de dónde se encuentra ahora mismo el progreso del motor de la escudería británica. "Hemos completado la distancia de la carrera, lo cual supone un buen avance en términos de fiabilidad. Además, hemos estado trabajando intensamente para mejorar la fiabilidad de la batería", explicaba el ingeniero japonés.

La prioridad para Honda: el rendimiento del motor

"En la fábrica de Sakura también estamos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor", añadía un Orihara que desvelaba que, ahora mismo, todo el esfuerzo está destinado en "evaluar y optimizar la gestión energética" y en el desarrollo "del rendimiento del motor desde el punto de vista mecánico".

"No es un trabajo a corto plazo, así que seguimos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor en segundo plano. En Suzuka hemos recopilado muchos datos durante la carrera, lo que nos proporciona más información para mejorar la manejabilidad y la gestión energética. Esto nos da buenos datos para las próximas cuatro semanas antes de ir a Miami", avisaba el ingeniero jefe de Honda, quien añadía que el "principal objetivo" ahora es "mejorar el rendimiento del motor en el banco de pruebas".

Koji Watanabe da por cerrado el conflicto Honda - Aston Martin

Si Shintaro Orihara se mostraba comedido y avisaba que "no va a ser cosa de un día", sus palabras eran corroboradas por el presidente de Honda Racing (HRC), un Koji Watanabe que calificaba de "pequeño triunfo" haber podido acabar una carrera.

El máximo dirigente de Honda daba más datos a lo ofrecido por su ingeniero jefe sobre los pasos que van a dar para mejorar el rendimiento y fiabilidad de los motores de Aston Martin. "Queremos mejorar la precisión de nuestra gestión energética y optimizar la conducción, para poder rendir al máximo y afrontar la próxima carrera en Miami", indicaba.

Watanabe daba por cerradas las 'rencillas' y advertía sobre un futuro esperanzador para el equipo de Fernando Alonso. "Necesitamos trabajar juntos para aumentar nuestra competitividad. De ahora en adelante, sentimos que estamos empezando de nuevo como un solo equipo", sentenciaba el nipón.