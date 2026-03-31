Subidón oportuno de Pablo García, respiro para Abde (y para el Betis) y paso más de Fornals hacia el Mundial

El canterano bético se reivindicó en el triunfo de la Rojita con un golazo espectacular en un martes en el que el castellonense partió de titular con De la Fuente y el Betis recibió una buena noticia con el marroquí

Pablo García necesitaba un impulso, una alegría, un subidón para recuperar la confianza tras 'bajar' al Betis Deportivo por la ausencia de oportunidades con Pellegrini y pagar las consecuencias en el primer partido de España Sub 21 contra Chipre al no disponer de ningún minuto.

Y hoy ha sido el día en el que ha vuelto a explotar de felicidad y demostrar su enorme talento con un máximo aprovechamiento de la oportunidad que le brindó David Gordo en el segundo partido clasificatorio para el Europeo contra la Federación de Kosovo, que finalizó con 2-0 y se jugó en Alcalá de Henares.

No en vano, el de Alcosa entró tras el descanso y resultó decisivo para el triunfo de la Rojita, pues fue pasador y goleador. Primero, en el minuto 71, asistió a Gonzalo García para abrir el marcador y ya en el alargue anotó un auténtico golazo.

Así, el canterano bético culminó una contra con un disparo al primer toque desde fuera del área que dibujó una sensacional parábola hacia la escuadra. Una obra de arte marca de la casa que debe servir para encontrar nuevamente su mejor versión y recuperar el terreno perdido, porque un gol así no lo inventa y ejecuta cualquiera.

Fornals, titular con la Roja

Por otro lado, su tocayo Pablo Fornals, tras disfrutar de minutos en la victoria contra Serbia, partió hoy de titular en la Selección Española en el amistoso contra Egipto, en lo que se puede considerar como otro paso más para entrar en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El centrocampista bético compartió centro del campo con Carlos Soler, por detrás de Yamal, Dani Olmo y Barrenetxea.

Sin sus futbolistas más creativos sobre el terreno de juego, a España le costó tomar el control, pero el castellonense se fajó en la medular y participó en alguna que otra combinación para profundizar. De la Fuente lo retiró del terreno de juego en el descanso, como a Dani Olmo, Soler y Lamine Yamal.

Descanso al fin para Ez Abde y cero minutos para Ricardo Rodríguez

Por otro lado, Ez Abde disfrutó de un respiro que necesitaba y que también agradece el Betis por la carga de partidos del extremo. El futbolista verdiblanco, normalmente titular con su combinado, partió de suplente en el amistoso contra Paraguay, finalizado con triunfo de Marruecos por 2-1.

Abde no entró en el terreno de juego hasta el minuto 82, cuando sustituyó a Talbi, ya con el 2-1 final en el marcador, por lo que solo jugó unos minutos de cara al maratón de partidos que le esperan ahora con el Betis.

Finalmente, Ricardo Rodríguez, normalmente intocable con Suiza, no participó en el empate sin goles de los helvéticos contra Noruega, en el que el seleccionador Murat Yakin introdujo una variante técnica al jugar con tres centrales y dos carrileros largos. Rieder ejerció por la zurda.