El Manchester United deja vía libre a Greenwood en el mercado

El club inglés no activa la recompra pactada con el Olympique de Marsella, que prepara la venta del inglés rumbo al Fenerbahçe de la liga turca, tras el interés de diversos equipos

Greenwood apunta al Fenerbahçe después de que el Manchester United renunciara a su cláusula de recompraIMAGO

Mason Greenwood está cada vez más cerca de tener un nuevo equipo. Según informa Fabrizio Romano, el Manchester United ya ha comunicado al Olympique de Marsella que no activará la cláusula de recompra que tenía sobre el delantero inglés.

Ese movimiento desbloquea la operación entre el club francés y el Fenerbahçe. Ahora, el gigante turco y el Marsella preparan ahora los pasos formales previos al acuerdo definitivo, mientras el jugador ya tiene marcado el viaje a Estambul.

Manchester United se aparta y el Fenerbahçe acelera por Greenwood

La decisión del Manchester United es el giro que faltaba para encarrilar el traspaso. El club de Old Trafford tenía la posibilidad de recomprar a Greenwood, pero ha optado por no intervenir en la operación y dejar que el Marsella negocie directamente con el Fenerbahçe.

La lectura deportiva es clara. El United no quiere recuperar al jugador, pero sí saldrá beneficiado económicamente de su venta. Cuando traspasó a Greenwood al Olympique de Marsella, el club inglés se guardó una cláusula de futura venta muy importante, pensada precisamente para un escenario como este.

Romano apunta que el Manchester United ingresará más de diez millones de libras por esa cláusula. Es decir, aunque Greenwood no volverá a Old Trafford, su salida de Francia dejará un nuevo ingreso en las cuentas del club inglés, que prepara una revolución en el mercado.

El Marsella prepara una venta millonaria con Greenwood

El Olympique de Marsella compró a Greenwood como una apuesta fuerte y ahora puede convertirlo en una venta de gran impacto. El movimiento se sitúa cerca de los 45 millones de euros, con un contrato hasta 2030 para el atacante en Turquía.

El rendimiento deportivo sostiene la operación. Greenwood ha dejado 48 goles y 17 asistencias en 81 partidos con el Marsella, unas cifras que explican por qué Fenerbahçe ha decidido moverse con tanta determinación. En su última temporada, el atacante disputó 45 partidos oficiales, donde anotó 26 goles y dio 11 asistencias. Son números de futbolista diferencial, capaz de jugar en varias zonas del ataque y de resolver partidos desde la banda, como segundo punta o incluso atacando desde dentro.

El Getafe sigue pendiente del movimiento de Greenwood

El Getafe también aparece de fondo en esta historia. No porque intervenga en la negociación actual, sino porque fue el club que relanzó la carrera de Greenwood en la temporada 2023/24, cuando llegó cedido desde el Manchester United y recuperó continuidad en LaLiga.

Su paso por el Coliseum fue clave. Greenwood encontró minutos, confianza, goles y escaparate. A partir de ahí, el Marsella apostó por él y pagó una cifra importante al United. Ahora, dos años después, su nueva venta vuelve a colocar al club azulón en la conversación.

En este mercado estival, el Getafe ha estado pendiente del jugador para reforzar su ataque de cara a la disputa de la Conference League. Pero las pretensiones económicas del Manchester United y la inestabilidad financiera del conjunto azulón no han permitido el desarrollo de la operación.

Greenwood cierra otra etapa tras relanzar su carrera

La carrera de Greenwood ha dado varios giros en muy poco tiempo. Del Manchester United pasó al Getafe, del Getafe al Marsella y ahora apunta a Turquía. En cada escala ha ido recuperando protagonismo futbolístico, aunque su figura sigue generando debate fuera del campo.

En Estambul tendrá una responsabilidad grande. El Fenerbahçe no ficha un complemento. Ficha a un atacante llamado a marcar diferencias, a justificar una inversión alta y a convertirse en una de las caras del proyecto.

Para el Manchester United, el cierre es distinto. No recompra, no recupera al jugador y no se expone a reabrir una etapa que ya consideraba cerrada. Pero sí cobra. Y ese ingreso superior a los diez millones de libras ayuda a ver con otros ojos el desarrollo de un jugador que, en su momento, estuvo llamado a marcar una era en Old Trafford.