Ofertas millonarias por Greenwood que replantean la decisión sobre su futuro

El futbolista del Marsella vuelve a ser uno de los nombres del verano: contrato largo, tasa de 55 millones y varios equipos europeos atentos a su decisión. Tras su mejor temporada goleadora, el inglés escucha al Fenerbahçe y Roma

Mason Greenwood se está convirtiendo en uno de los jugadores de este mercado de fichajes. Pese a tener contrato hasta 2029 con el Olympique de Marsella, el futuro del inglés es incierto dadas las ofertas millonarias que hay sobre la mesa por su fichaje. Además, hay que detallar que desde el club francés tasan al futbolista en 55 millones de euros, siendo la base sobre la que empezarían a negociar por su salida.

El futuro de Greenwood lleva siendo una incógnita durante esta pasada temporada, dónde ha sonado equipos como la Juventus para hacerse con los servicios del futbolista. Desde Turín llevan manteniendo negociaciones desde comienzos de este año, por lo que el interés se podría reactivar una vez empezado oficialmente el mercado de fichajes. Por ello, la postura del jugador será clave para desbloquear la operación.

Europa vuelve a llamar a la puerta de Greenwood

Todo parece indicar que el Olympique de Marsella dirá adiós a Mason Greenwood tras dos temporadas en Francia. El jugador, además, viene de firmar 25 goles en el conjunto de Bruno Génésio, que ha sido determinante para que el club francés acabe quinto en la clasificación de la Ligue 1 con 59 puntos. Por ello, son diferentes los equipos que se han fijado en el futbolista de 24 años, con pasado en el Getafe y Manchester United.

Mason Greenwood ha mejorado incluso sus cifras goleadoras esta pasada temporada, siendo la mejor en este sentido en su carrera. Su fichaje podría ser un refuerzo de lujo para cualquier de Europa, sobre todo en las grandes ligas, por lo que su regreso a España podría ser una realidad. Sin embargo, los principales intereses por el inglés vienen de Turquía y de Italia, con el Fenerbahçe y la Roma como protagonistas en el mercado.

Greenwood, ante la gran decisión: Fenerbahçe insiste y la Roma mueve ficha

En este sentido, cabe recordar que el Fenerbaçe ya ha fichado a Muriqi en este mercado. El delantero de Kosovo puso punto final a su etapa en el Mallorca tras cinco temporadas para comenzar una nueva aventura en Turquía. Pese a ello, la figura de Mason Greenwood destaca en el proyecto, hasta el punto de haber lanzado una oferta ya por su fichaje. Sin embargo, la propuesta no parece convencerle al futbolista, como ha avanzado el Diario AS.

La misma fuente ha informado de una oferta procedente de la Roma por el fichaje de Mason Greenwood. El jugador del Olympique de Marsella se encuentra valorando una propuesta que podría alcanzar los 45 millones de euros, como ha explicado el medio anteriormente citado. Por ello, el futbolista de 24 años debe tomar una decisión en los próximos días o semanas, con un club francés que parece abrirle la puerta en este mercado.

La situación de Olympique de Marsella y Roma

Según Transfermarkt, Mason Greenwood está valorado en 55 millones de euros, que es exactamente la cantidad que pide el Olympique de Marsella para poder negociar su salida. El jugador inglés sigue siendo una oportunidad de mercado para los clubes de europa, dadas las altas cantidades que se están manejando en otras operaciones. Por ello, desde Turquía podrían asumir ese precio pese al reciente fichaje de Muriqi.

Por otro lado, Greenwood, con interés de la Juventus este año, contaría con gran competencia en equipos como la Roma, ya que cuentan en la parcela ofensiva con jugadores como Dovbyk, Malen Donyell, Matias soule o Robinio Vaz. Además, el equipo italiano cuenta con jugadores de peso como Manu Koné, titular con Francia en este Mundial o El Aynaoui, con Marruecos en el puesto de pivote.