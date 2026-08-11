El fichaje de Miguel Gutiérrez, el deseo real de Carles Martínez en el Bayer Leverkusen

El español inicia su aventura en Alemania con buen pie: debut ya consumado y elogios desde la dirección deportiva del Leverkusen, dónde Carles Martínez lo ve como la pieza ideal para el carril izquierdo en una etapa que el lateral afronta "con ganas de tener éxito tanto a nivel nacional como internacional"

Miguel Gutiérrez ha comenzado una nueva etapa en el Bayer Leverkusen. El lateral ha dicho adiós al Nápoles tras una temporada en Italia para defender los colores del cuadro alemán en la Bundesliga. De esta manera, el futbolista ya ha podido debutar, con Carles Martínez al frente, en el amistoso del pasado sábado ante el Sevilla, disputando 27 minutos en la victoria de los suyos.

Además, Miguel Gutiérrez afrontará su cuarta etapa en un equipo de fútbol, tras pasar anteriormente por el Real Madrid, su filial, el Girona, durante tres temporadas y, por último, el Nápoles. Tras ello, el jugador ha decidido emprender una nueva aventura en el Bayer Leverkusen, dónde ha firmado hasta junio de 2031, en el que apunta a ser un perfil que era deseado por Carles Martínez para el carril izquierdo.

El Bayer Leverkusen alaba el fichaje de Miguel Gutiérrez

De esta manera, Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, no dudó en alabar el fichaje de Miguel Gutiérrez: "Miguel es un futbolista magnífico, nuestra opción ideal para esta posición. Es un defensa con gran capacidad de juego y de carácter ofensivo que encaja bien en nuestro equipo. Con él hemos incorporado un nuevo elemento muy dinamizador a nuestra Werkself".

Por su parte, Miguel Gutiérrez ofreció sus primeras declaraciones: "El club me ha impresionado mucho en los últimos años; el Bayer 04 goza de una excelente reputación tanto en Italia como en mi país natal, España. Me han hablado mucho de la Bundesliga, he visto partidos y tengo muchas ganas de disfrutar del ambiente en los estadios alemanes".

El nuevo lateral del Bayer Leverkusen añadió su deseo particular en su llegada a Alemania: "Pero, sobre todo, quiero tener éxito siempre, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, el Bayer Leverkusen me ofrece las mejores condiciones con un equipo fantástico".

Miguel Gutiérrez plantea varias alternativas a Carles Martínez en el once titular

Miguel Gutiérrez llega al Bayer Leverkusen tras crecer futbolísticamente en sus anteriores etapas. Las cualidades del futbolistas le permiten jugar en diferentes posiciones del terreno de juego, dándole más variedad a Carles Martínez en el once titular. Con Conte, de hecho, llegó a situarse en algunos partidos de central, sobre todo tras la lesión de Rrahmani, siendo determinante en la salida de balón y ayudando a su equipo en ataque.

Además, Miguel Gutiérrez también contribuyó en tareas ofensivas, registrando un gol y una asistencia en 28 partidos que disputó en la Serie A. Además, su encaje es total en el Bayer Leverkusen, un equipo que guarda la mayor posesión, con el 59,2% de toda la Bundesliga por detrás del Bayern Múnich, con un lateral como el español que cuenta con el mejor porcentaje de pases completados de la Serie A en la 2024/2025, con 85,89%.

Miguel Gutiérrez pone el foco en firmar grandes estadísticas en Alemania

Por otro lado, Miguel Gutiérrez, que dejó huella en el Nápoles, se fue del Girona siendo el segundo mejor jugador en centros al área, firmando 24, en un Girona que hizo historia clasificándose a la Champions League. En LaLiga EA Sports, el lateral español fue el segundo en pases claves, con 20, y en pases en profundidad completados, con ocho, además de ser el tercero con más asistencias y el sexto en goles esperados.

Miguel Gutiérrez llega a la Bundesliga siendo el lateral español que juega en el extranjero mejor valorado en la web Transfermark, con 22 millones de euros. El ex del Real Madrid se encontrará con viejos conocidos de LaLiga EA Sports como Lucas Vázquez, con pasado en el conjunto blanco, o Aleíx García, con el que coincidió en su etapa en el Girona. Por ello, su adaptación será más sencilla de lo que podía preveer en Alemania.

Con todo ello, Miguel Gutiérrez, sustituto de Grimaldo, afronta días importantes con el Bayer Leverkusen, como el amistoso de mañana miércoles ante el Nottingham Forest y el del próximo sábado frente al Newcastle. Tras la fianlización de la pretemporada, será el momento de poner el foco en el duelo de la DFB-Pokal ante el Wehen, antes del estreno en la Bundesliga, dónde los de Carles Martínez se medirán al Elversberg.